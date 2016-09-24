ميناء الإسكندرية يستقبل 50 ألف طن ذرة

وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة «اوديسي» من أوكرانيا وعلى متنها 50 ألف طن ذرة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تم تفريغ وصب حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الاجراءات القانونية وفحص الشحنة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وخلوها من الحشرات، تمهيدًا لتبخيرها وارسالها للمحافظات الآخرى.

وأضاف أن استخدام النظم الإلكترونية في إنهاء الإجراءات أدى إلى زيادة وارتفاع حركة تداول الحاويات والشاحنات وسرعة شحن وتفريغ البضائع.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الجهات المعنية بتسهيل دخول وخروج الشاحنات والحاويات من وإلى الميناء بيسر وسهولة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات قبل تفريغها.

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