المحكمة الدستورية في الجابون تؤيد فوز «علي بونجو» بالرئاسة

أيدت المحكمة الدستورية في الجابون فوز الرئيس علي بونجو في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا، ورفضت دعوات المعارضة لإعادة فرز الأصوات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم السبت، أن الحكومة أعلنت أنها ستحمل زعيم المعارضة جين بينج مسئولية أي أعمال شغب تشهدها البلاد عقب هذا الحكم.

وأشارت«بي بي سي» إلى أنه عقب النطق بالحكم، دعا بونجو إلى حوار سياسي مع المعارضة.

يشار إلى أن بينج كان قد حذر من أن الجابون قد تواجه حالة من عدم الاستقرار إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه لإعادة فرز الأصوات.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن بونجو فاز رسميا بعد حصوله على50.66 % من الأصوات، بينما حصل بينج على 47.24 % من الأصوات.

أ ش أ