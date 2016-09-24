السفير المصري الجديد ببكين يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية الصينية

سلم السفير أسامة المجدوب، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى الصين صورة من أوراق الإعتماد الخاصة به إلى «تشانغ يى مينغ»، نائب المدير العام لإدراة المراسم بوزارة الخارجية الصينية.

وأشار مينغ إلى أن الجانب الصيني سينظم فى القريب العاجل فعالية رسمية يقوم خلالها السفير المجدوب وعدد من السفراء الأجانب القادمين حديثا إلى الصين بتسليم أصول أوراق الإعتماد الخاصة بهم إلى الرئيس الصينى شى جين بينغ.

كما قدم التهنئة للسفير المجدوب على تسلمه لمهام عمله سفيرا لمصر لدى الصين، مثنيا فى هذا الصدد على قرار القيادة المصرية بإيفاد سفير ذي خبرات عديدة ومتنوعة وسبق له تولى منصب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار للعمل فى الصين، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لعلاقاتها الثنائية مع الصين ورغبتها فى توطيد تلك العلاقات فى مختلف المجالات.

من جانبه ، أعرب السفير أسامة المجدوب عن سعادته البالغة بحفاوة الإستقبال من الجانب الصينى، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة والضاربة فى أعماق التاريخ بين مصر والصين اللتين تمتلكان أقدم وأعظم حضارتين عرفتهما البشرية.

وأضاف أنه يستهل عمله فى الصين بتكليف واضح ومحدد من القيادة السياسية المصرية ببذل الجهود الرامية لتطوير العلاقات بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة بما يواكب العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتيهما، معربا عن ثقته بأنه رغم الشوط الكبير الذى قطعه الجانبان على هذا الصعيد إلا انه ما زال هناك الكثير لتحقيقه فى سبيل الإرتقاء بتلك العلاقات الى مستويات أعلى وآفاق أرحب.

كان السفير أسامة المجدوب وصل إلى العاصمة الصينية بكين يوم الاثنين الماضى قادما من القاهرة لتولى مهام منصبه الجديد كسفير لمصر لدى الصين خلفا للسفير مجدى عامر الذى أنهى عمله قبل أيام.

وكان المجدوب يتقلد منصب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار قبل إعلان تعيينه سفيرا لمصر لدى الصين فى الحركة الدبلوماسية الأخيرة التى إعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يونيو الماضى.

جدير بالذكر أن السفير الجديد عمل من قبل سفيرا لمصر في السويد كما خدم فى بلجيكا والهند وفنزويلا وكوريا الجنوبية.

أ ش أ