صور.. تشييع جثامين 8 من ضحايا «مركب رشيد» بقرى كفر الشيخ

شيع الآلاف في قرى السكري، والجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، التابعين لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، 8 شباب من ضحايا مركب الهجرة الغير شرعية التي غرقت في مياه البحر المتوسط برشيد.

وشيع أهالي قرية برج مغيزل، جثمان حسن محمد مهنى الفقي، وتم دفنه بمقابر العائلة بالقرية، وشيع الآلاف بقرية السكري جثامين 4 من ضحايا مركب الهجرة الغير شرعية برشيد، محمد هلال غنيم وأحمد محمد أبو إبراهيم السكري، وحمدي جبر رزق الله الثعلبي ومحمد ضافر وتم دفنهم بمقابر عائلاتهم بالقرية.

كما شيعت الآلاف بقرية الجزيرة الخضراء جثاميبن ثلاثة من ضحايا مركب الموت محمد شرف ورضا محمد أبو حامد، وهلال هلال الفتياني سط هتافات من الأهالي ضد تجار الموت .