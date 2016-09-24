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زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة «مينداناو» الفلبينية

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زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة «مينداناو» الفلبينية زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة «مينداناو» الفلبينية

أرشيفية

وقع زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة قبالة جزيرة «مينداناو» الفلبينية اليوم السبت مما أدى خروج نزلاء فندق وعمال بناء من مبان في دافاو، ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي أُعلن في بادئ الأمر أن قوته 6.5 درجة وقع في الساعة 6.53 صباحا بالتوقيت المحلي أمس الجمعة وكان مركزه على بعد 114كيلومترا شرقي دافاو في جزيرة مينداناو، وعلى عمق 69 كيلومترا تحت قاع البحر .

وبحسب رويترز قال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العملاقة إن من غير المتوقع حدوث موجات مد ضخمة.

وأي زلزال قوته 6.3 درجة يُعتبر قويا وقادرا على أن يسبب أضرارا جسيمة ولكن ريناتو سوليدوم رئيس وكالة الزلازل الفلبينية قال إن موقع الزلزال وعمقه سيخففان من آثاره.

وقال ديف كابريرا وهو حارس أمن في فندق أونو في وسط دافاو إن الناس في المدينة شعروا بالزلزال بقوة.

وأضاف أن”نزلاء كثيرين تركوا غرفهم وهرعوا إلى الاسفل، وقال ”هذا أقوى زلزال شعرت به هذا العام.”

وسارع نحو ألف عامل بناء يشيدون مبنى أفيدا تاورز المؤلف من 23 طابقا إلى الخروج من المبنى وذلك حسبما ذكر حارس أمن في الموقع.

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