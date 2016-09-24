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شلل مرورى أعلى محور 26 يوليو.. واستياء بين المواطنين بسبب الزحام

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شلل مرورى أعلى محور 26 يوليو.. واستياء بين المواطنين بسبب الزحام شلل مرورى أعلى محور 26 يوليو.. واستياء بين المواطنين بسبب الزحام

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شهد محور 26 يوليو صباح اليوم السبت، تكدسا مروريا وزحاما شديدا بسبب أعمال التطوير، وهو ما أثار حالة واسعة من الاستياء بين المواطنين والطلاب والموظفين الذين تأخر عدد كبير منهم عن الوصول للعمل فى المواعيد المحددة لهم، خاصة فى أكتوبر.

 

وتسبب التكدس المرورى فى اختناقات بالمحاور المرورية القريبة من محور 26 يوليو، كالطريق الصحراوى حتى أول شارع الهرم الذى شهد شللا تاما فى حركة السيارات، كما يواجه القادمون من محور ميدان لبنان لمدينة 6 أكتوبر والعكس حالة من التوقف المرورى التام.

 

ومن جانبها، أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عن الانتهاء من أعمال تطوير محور 26 يوليو أعلى شارع السودان الساعة 12 ظهر اليوم السبت، نظرا لبدء العام الدراسى الجديد منعا لحدوث أى زحامات مرورية ناتجة عن الأعمال التى كان مقررا الانتهاء منها فى السادسة من صباحا غد الأحد، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وكانت إدارة المرور أعلنت عن القيام بأعمال رفع كفاءة طريق 26 يوليو وأعمال إصلاح وتركيب 6 فواصل عرضية أعلى شارع السودان فى الاتجاهين، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب على استقطاع حارة مرورية فى الاتجاه المقامة به الأعمال، وترك حارة لتسيير الحركة المرورية، على أن تتم الأعمال فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، ومع الانتهاء من هذا الاتجاه يتم البدء فى الاتجاه الآخر وستتم على مدار 4 أسابيع منفصلة.

 


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