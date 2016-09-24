انتظام حركة القطارات بسكك حديد جرجا عقب تعطل جرار قطار الأقصر - القاهرة

عادت حركة قطارات السكة الحديد بمحطة جرجا جنوب محافظة سوهاج للانتظام من جديد، عقب حدوث عطل بالقطار رقم 993 الأقصر القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل فنى بالجرار قيام المختصون بهيئة السكة الحديد بضم جرار الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعتين و"5" دقائق نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 163 أسوان الإسكندرية لمدة "50" دقيقة.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قسم النقل والمواصلات بسوهاج تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بسوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2176 إدارى القسم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.