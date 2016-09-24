اليوم .. بدء تقليل ساعات توزيع اللبن المدعم بالوحدات الصحية حتى 4 عصراً

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن بدء تقليل عدد ساعات توزيع الألبان المدعمة، لتصبح من الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك اعتبارا من صباح اليوم السبت، بكافة وحدات الرعاية الصحية والأمومة والطفولة بالمحافظات.

وقالت النقابة، فى بيان، أن ذلك جاء بعد لقاء وفد من نقابة الصيادلة مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الأمر الذى ترتب عنه توجيه خطابات لمديرى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، بتحديد عدد ساعات العمل فيما يخص توزيع الألبان المدعمة "الأحمر، والأزرق"، من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا خلال أيام العمل.

وأشارت النقابة، إلى أن السبب فى ذلك نتيجة لما تلاحظ من انخفاض معدلات بيع الألبان بعد الساعة الرابعة عصرا، وأنها تكاد تصل إلى صفر، لافتة إلى أن وزارة الصحة أكدت خلال خطابها على احتساب ساعات العمل الإضافية بعد الساعة الثانية من ضمن ساعات العمل المقررة أسبوعيا.