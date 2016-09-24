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عمرو صلاح وهمسة إمام يقدمان «كله تمام» على «نغم FM»

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عمرو صلاح وهمسة إمام يقدمان «كله تمام» على «نغم FM» عمرو صلاح وهمسة إمام يقدمان «كله تمام» على «نغم FM»

عمرو صلاح وهمسة إمام

كتبت – إنجي لطفي

اعلن الموقع الرسمي لراديو «نغم FM»، اليوم السبت، تقديم الثنائي عمرو صلاح وهمسة إمام برنامجًا جديدًا يحمل عنوان ” كله تمام”، وتدور فكرة البرنامج حول البرنامج الترفيهي الاجتماعي الغنائي الذي يقدم للمستمعين كل الأخبار والموضوعات اليومية التي تهم المستمع بشكل بسيط وسريع، كما يعرض البرنامج نشرات المرور والمناطق المزدحمة، و ينبه السائقين بحالة الجو.

يذكر أن الثنائي همسة إمام و عمرو صلاح قدموا برنامج “دماغي في إجازة”، وأيضًا برنامج “what about Ramadan” خلال شهر رمضان الماضي، ويذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة صباحًا على 105.3 و التردد على النايل سات 12169 رأسي.

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