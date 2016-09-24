مجدي عبد الغني وخالد لطيف يقدمان برنامج على إذاعة الشباب والرياضة

كتبت – إنجي لطفي

قال الكابتن مجدي عبد الغني، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنه سيقدم برنامجًا على إذاعة الشباب والرياضة على مدار 3 أيام، مؤكدًا أن الكابتن خالد لطيف سيشاركه تقديم البرنامج على مدار يومين.

وأضاف عبد الغني لـ«ONA» أن فكرة البرنامج تدور حول توك شو صباحي إخباري سياسي رياضي موضحًا أنه برنامج شامل وليس رياضي فقط، ويذاع البرنامج في تمام الساعه الثامنة وحتى العاشرة صباحًا.

وأوضح عبد الغني أنه من المقرر بث البرنامج خلال شهر أكتوبر المقبل، كما أكد على أنه لم يتم الاستقرار على المسمى النهائي للبرنامج، موضحًا أنهم مازالوا في مرحلة اجتماعات وجلسات لكن هناك أسماء مقترحه حتى الآن، وهي “صباحك جميل مع البلدوزر”، أو “صباحك جميل مع خالد لطيف”.