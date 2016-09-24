الأرصاد: طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل بالنسبة لهذا الوقت من العام على السواحل الشمالية

> مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على شمال سيناء وشمال الدلتا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية وعلى شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية

> حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

> القاهرة 24 31

> الإسكندرية 25 28

> مطروح 22 27

> بورسعيد 24 29

> دمياط 24 31

> بلطيم 24 31

> الإسماعيلية 23 32

> السويس 23 32

> العريش 21 31

> نخل 17 29

> طابا 19 32

> الطور 24 33

> مرسى علم 25 35

> الغردقة 26 35

> شرم الشيخ 26 34

> رفح 20 30

> كاترين 16 27

> سيوة 20 31

> المنيا 23 32

> الفيوم 23 32

> رأس سدر 24 33

> أبوسمبل 24 35

> وسط الدلتا 23 31

> أسيوط 22 33

> سوهاج 23 33

> الأقصر 22 35

> أسوان 27 36

> شلاتين 26 36

> حلايب 28 33

> الوادى الجديد 26 33

> قنا 25 35

> نويبع 26 32

> السلوم 21 27