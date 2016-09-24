رئيس الوزراء يبحث تطورات كارثة «مركب رشيد» في اجتماع عاجل اليوم

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا وزاريا عاجلا لبحث أبعاد وتطور عمليات البحث والإنقاذ الجارية لانتشال ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة ساحل رشيد.

كان إسماعيل قد تابع أمس الجمعة بمقر مجلس الوزراء، تطور عمليات البحث والإنقاذ الجارية ﻻنتشال ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة ساحل رشيد.

وأجرى رئيس الوزراء عدة اتصاﻻت بوزيري الصحة والتضامن اﻻجتماعي، ومحافظي البحيرة والإسكندرية، وكذا الجهات المعنية للوقوف على آخر تطورات الحادث، كما أجرى اتصاﻻ هاتفيا بالمستشار نبيل صادق النائب العام ، لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادات الوفاة للضحايا.