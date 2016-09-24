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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة31

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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة31 طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة31

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل بالنسبة لهذا الوقت من العام على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، حيث أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على شمال سيناء وشمال الدلتا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 24 31

الإسكندرية 25 28

مطروح 22 27

بورسعيد 24 29

دمياط 24 31

بلطيم 24 31

الإسماعيلية 23 32

السويس 23 32

العريش 21 31

نخل 17 29

طابا 19 32

الطور 24 33

مرسى علم 25 35

الغردقة 26 35

شرم الشيخ 26 34

رفح 20 30

كاترين 16 27

سيوة 20 31

المنيا 23 32

الفيوم 23 32

رأس سدر 24 33

أبوسمبل 24 35

وسط الدلتا 23 31

أسيوط 22 33

سوهاج 23 33

الأقصر 22 35

أسوان 27 36

شلاتين 26 36

حلايب 28 33

الوادى الجديد 26 33

قنا 25 35

نويبع 26 32

السلوم 21 27

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 30 42

المدينة 29 41

الرياض 25 38

المنامة 31 36

أبوظبى 28 38

الدوحة 30 39

الكويت 26 42

دمشق 13 29

بيروت 23 29

عمان 16 28

القدس 18 26

غزة 25 30

بغداد 20 35

مسقط 28 34

صنعاء 12 27

الخرطوم 30 40

طرابلس 21 32

تونس 20 28

الجزائر 16 28

الرباط 15 24

نواكشوط 27 35

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 04 16

اسطنبول 14 22

اسلام اباد 22 33

نيودلهى 25 34

جاكرتا 24 31

بكين 19 30

كوالامبور 25 34

طوكيو 20 26

أثينا 18 25

روما 15 25

باريس 11 26

مدريد 12 29

برلين 11 20

لندن 12 22

مونتريال 09 17

موسكو 07 12

نيويورك 18 24

واشنطن 21 28

 


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