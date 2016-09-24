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"مصر للطيران" تنقل اليوم 4000 حاجًا من جدة والمدينة على متن 18 رحلة

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"مصر للطيران" تنقل اليوم 4000 حاجًا من جدة والمدينة على متن 18 رحلة "مصر للطيران" تنقل اليوم 4000 حاجًا من جدة والمدينة على متن 18 رحلة

>كتب أحمد حمادة

قال الطيار شريف عزت رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تشهد بدء مرحلة العد التنازلى لانتهاء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام اعتباراً من اليوم السبت.

ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم 18 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة لعودة نحو 4000 حاجاً من ضيوف الرحمن، موضحًا أنه سيتم تسير 11 رحلة جوية من مطار الملك عبد العزيز بجدة تصل معظمها إلى مطار القاهرة الدولى، فيما عدا 3 رحلات تصل إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، ورحلة وواحدة تصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى وذلك لعودة 2100 حاجًا من حجاج قرعة البحيرة وتضامن محافظة القاهرة وحجاج وزارة الصحة وحجاج السياحة والأفراد وحجاج ترانزيت بانجكوك، بومباى، كانو، فيينا، والجزائر، بالإضافة إلى حجاج مدينة باماكو بدولة مالى.


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