«كهرباء دبي» تتعاون مع «روشستر للتكنولوجيا» لتعزيز التوطين

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفداً من جامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها. وضم الوفد الزائر كلاً من الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، والدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وجامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي، حيث توفر الهيئة منحاً دراسية كاملة للطلبة المواطنين في الجامعة للحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية في إطار برنامج الهيئة للمنح الذي تعمل من خلاله على تطوير قدرات الكوادر الوطنية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التوطين.

وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتوطين، نعمل وفق استراتيجية راسخة لتنمية وتطوير المواهب الوطنية والكوادر العاملة بشكل عام ونبذل جهوداً مضاعفة لتشجيع وتحفيز سياسات التوطين.

حيث تعتبر الهيئة إحدى الهيئات الحكومية الرائدة في الإمارات في مجال إطلاق البرامج التدريبية للطلبة المواطنين الراغبين بإتمام دراستهم داخل وخارج الدولة في مختلف مجالات الطاقة».

وتوفر الهيئة منحاً دراسية كاملة للمواطنين الإماراتيين لتمكينهم من الحصول على درجة بكالوريوس الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية في «جامعة روشستر للتكنولوجيا» بدبي. وتمنح البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة الميكانيكية والكهربائية للطلاب الإماراتيين.

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني: تأتي هذه الزيارة ضمن مساعينا الدائمة للتواصل مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير التعاون القائم معهم بما يحقق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.

بدوره، قال الدكتور يوسف العساف: تتميز جامعة روشستر بريادتها في مجال التعليم التقني والاختصاصات المهمة بالإضافة إلى البرامج التي يتم طرحها للمرة الأولى في المنطقة.