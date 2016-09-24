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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24/9/2016 و إرتفاع الأسعار

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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24/9/2016 و إرتفاع الأسعار سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24/9/2016 و إرتفاع الأسعار

اليوم في ، حيث شهدت محلات الصاغة ارتفاعا جديدا لسعر جرام الذهب جميع العيارات، بدأت تعاملات اليوم السبت 24/9/2016، بارتفاع 5 جنيهات حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى 467 مقابل الجنيه، مع ارتفاع السعر العالمي بقيمة 8 دولارات، لتصل أوقية الذهب 1333 دولار.

وقال المتعاملون في محلات الصاغة أن شعورا بالقلق ينتاب الجميع، بسبب التدهور في سعر المعدن النفيس وارتفاعاته بشده، مع تأكيد سكرتير شعبة الذهب على حالة الانهيار التام لتداول الذهب، مع قلة السيولة المالية لدى المواطن المصري، مما ينذر بانهيار هذا القطاع الهام من الاقتصاد المصري المهلهل بالأساس بذاته.

وتواجه أسواق الذهب في مصر سلسلة غير مستقرة بسبب المتغيرات الإقتصادية، وارتفاع وتداول العملات داخل السوق السوداء، مما أدى إلى عدم استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، ونسبة ضئيلة من عدد المتعاملين تشارك يوميا في تعاملات تداول الذهب، أضف إلى ذلك أزمة سعر الدولار اليوم وعدم قدرة صناع الذهب في توفير العملة الصعبة.
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24/9/2016

استقرت الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى إلى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

    سعر الذهب عيار 18: 400.25 جنيه.
    سعر الذهب عيار 21: 467 جنيه.
    سعر الذهب عيار 24: 533.70 جنيه.
    سعر الجنيه الذهب: 3736 جنيه.
    سعر أوقية الذهب: 1333 دولار.

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