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المرور: كاميرات مراقبة لملاحظة حركة السيارات بمحيط إغلاق الطريق الدائرى

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المرور: كاميرات مراقبة لملاحظة حركة السيارات بمحيط إغلاق الطريق الدائرى المرور: كاميرات مراقبة لملاحظة حركة السيارات بمحيط إغلاق الطريق الدائرى

> كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بمحيط عملية الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى، بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية بمنطقة القوس الغربى لملاحظة حركة السير والابلاغ عن أى أعطال مرورية  وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تجديد وصيانة 3 فواصل معدنية بالطريق الدائرى لمسافة 150 مترًا فى المنطقة من مطلع ميدان الرماية والطريق الصحراوى حتى منطقة المريوطة بمنطقة كوبرى 9 د، لافتًا إلى أن الطريق يبلغ 4 حارات مرورية وسيتم غلق ثلثه بسبب الأعمال، وفتح باقى الطريق أمام حركة السيارات.

وأوضح المصدر، أن تلك الأعمال مستمرة  حتى 6 صباحًا الأحد المقبل، وسيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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