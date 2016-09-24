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بلا أدوية.. 9 أمراض يمكن علاجها بالأطعمة منها ضغط الدم المرتفع والأرق

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بلا أدوية.. 9 أمراض يمكن علاجها بالأطعمة منها ضغط الدم المرتفع والأرق بلا أدوية.. 9 أمراض يمكن علاجها بالأطعمة منها ضغط الدم المرتفع والأرق

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من الأطعمة التى لها خصائص علاجية، وتكون  بديلة للأدوية وتساعد فى شفاء أمراض معينة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1.  ضغط الدم المرتفع:

من المعروف أن زيت الزيتون والكرفس يساعدان على خفض ضغط الدم، من خلال إدراجه فى النظام الغذائى واستخدامه فى طهى الطعام.

2.البرد :

من الممكن علاجه من خلال تناول بضعة فصوص من الثوم لمنع البرد، كما أن الثوم يساعد فى تقليل مستويات الكولسترول فى الدم.

3.ضعف الذاكرة:

فإنها تحتاج إلى الزنك الذى يعزز من قوة الذاكرة، وأيضا يمكن للمكسرات والأسماك أن توفر المستويات المطلوبة من الزنك.

4.سرطان الثدى:

يُقال إن الكرنب يساعد فى الحفاظ على مستويات هرمون الأستروجين صحية، وأثبتت بعض الدراسات أنه يمكن الوقاية من سرطان الثدى.

5.الإسهال:

من الممكن علاجه عن طريق تناول الموز، لأنه يعد وسيلة ناجحة، كما يمكن تناول التفاح وأكله فهذا أيضا علاج فعال للإسهال.

6. جفاف الجسم :

 تناول البطيخ الذى يحتوى على 90٪ من الماء ويحتوى على البوتاسيوم ومادة الليكوبين التى تمنع بعض أنواع السرطان.

7. الأرق:

 يتم علاج مشكلة الأرق من خلال إضافة بضع قطرات من العسل إلى  كوب من اللبن، فإن استهلاكه قبل النوم  يساعد على النوم بشكل سريع.

8. مشاكل العظام:

تناول الأناناس الذى يحتوى على المنجنيز يمنع هشاشة العظام، كما أنه جيد فى الشفاء من الكسور بشكل أسرع.

9.حصى الكلى:

شرب عصير البرتقال بانتظام قد يساعد فى الوقاية من  حصى الكلى، ويمنع نزلات البرد. 


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