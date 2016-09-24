بلا أدوية.. 9 أمراض يمكن علاجها بالأطعمة منها ضغط الدم المرتفع والأرق

>كتبت آلاء الفقى
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من الأطعمة التى لها خصائص علاجية، وتكون بديلة للأدوية وتساعد فى شفاء أمراض معينة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:
1. ضغط الدم المرتفع:
من المعروف أن زيت الزيتون والكرفس يساعدان على خفض ضغط الدم، من خلال إدراجه فى النظام الغذائى واستخدامه فى طهى الطعام.
2.البرد :
من الممكن علاجه من خلال تناول بضعة فصوص من الثوم لمنع البرد، كما أن الثوم يساعد فى تقليل مستويات الكولسترول فى الدم.
3.ضعف الذاكرة:
فإنها تحتاج إلى الزنك الذى يعزز من قوة الذاكرة، وأيضا يمكن للمكسرات والأسماك أن توفر المستويات المطلوبة من الزنك.
4.سرطان الثدى:
يُقال إن الكرنب يساعد فى الحفاظ على مستويات هرمون الأستروجين صحية، وأثبتت بعض الدراسات أنه يمكن الوقاية من سرطان الثدى.
5.الإسهال:
من الممكن علاجه عن طريق تناول الموز، لأنه يعد وسيلة ناجحة، كما يمكن تناول التفاح وأكله فهذا أيضا علاج فعال للإسهال.
6. جفاف الجسم :
تناول البطيخ الذى يحتوى على 90٪ من الماء ويحتوى على البوتاسيوم ومادة الليكوبين التى تمنع بعض أنواع السرطان.
7. الأرق:
يتم علاج مشكلة الأرق من خلال إضافة بضع قطرات من العسل إلى كوب من اللبن، فإن استهلاكه قبل النوم يساعد على النوم بشكل سريع.
8. مشاكل العظام:
تناول الأناناس الذى يحتوى على المنجنيز يمنع هشاشة العظام، كما أنه جيد فى الشفاء من الكسور بشكل أسرع.
9.حصى الكلى:
شرب عصير البرتقال بانتظام قد يساعد فى الوقاية من حصى الكلى، ويمنع نزلات البرد.
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