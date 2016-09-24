بلا أدوية.. 9 أمراض يمكن علاجها بالأطعمة منها ضغط الدم المرتفع والأرق

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من الأطعمة التى لها خصائص علاجية، وتكون بديلة للأدوية وتساعد فى شفاء أمراض معينة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1. ضغط الدم المرتفع:

من المعروف أن زيت الزيتون والكرفس يساعدان على خفض ضغط الدم، من خلال إدراجه فى النظام الغذائى واستخدامه فى طهى الطعام.

2.البرد :

من الممكن علاجه من خلال تناول بضعة فصوص من الثوم لمنع البرد، كما أن الثوم يساعد فى تقليل مستويات الكولسترول فى الدم.

3.ضعف الذاكرة:

فإنها تحتاج إلى الزنك الذى يعزز من قوة الذاكرة، وأيضا يمكن للمكسرات والأسماك أن توفر المستويات المطلوبة من الزنك.

4.سرطان الثدى:

يُقال إن الكرنب يساعد فى الحفاظ على مستويات هرمون الأستروجين صحية، وأثبتت بعض الدراسات أنه يمكن الوقاية من سرطان الثدى.

5.الإسهال:

من الممكن علاجه عن طريق تناول الموز، لأنه يعد وسيلة ناجحة، كما يمكن تناول التفاح وأكله فهذا أيضا علاج فعال للإسهال.

6. جفاف الجسم :

تناول البطيخ الذى يحتوى على 90٪ من الماء ويحتوى على البوتاسيوم ومادة الليكوبين التى تمنع بعض أنواع السرطان.

7. الأرق:

يتم علاج مشكلة الأرق من خلال إضافة بضع قطرات من العسل إلى كوب من اللبن، فإن استهلاكه قبل النوم يساعد على النوم بشكل سريع.

8. مشاكل العظام:

تناول الأناناس الذى يحتوى على المنجنيز يمنع هشاشة العظام، كما أنه جيد فى الشفاء من الكسور بشكل أسرع.

9.حصى الكلى:

شرب عصير البرتقال بانتظام قد يساعد فى الوقاية من حصى الكلى، ويمنع نزلات البرد.