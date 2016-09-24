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أخبار العراق.. بريطانيا تتوقع بدء عملية حصار الموصل خلال أسابيع

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أخبار العراق.. بريطانيا تتوقع بدء عملية حصار الموصل خلال أسابيع أخبار العراق.. بريطانيا تتوقع بدء عملية حصار الموصل خلال أسابيع

> لندن (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون، يوم الجمعة، بعد زيارة قام بها إلى العراق أن عملية محاصرة الموصل، ثانى أكبر مدن العراق، يفترض أن تبدأ "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" تمهيدا لتحريرها من الجهاديين.

 

ويسيطر تنظيم داعش على الموصل منذ يونيو العام 2014، وتشارك الطائرات المقاتلة البريطانية فى التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم فى العراق وسوريا.

 

وقال فالون بعيد زيارة إلى العراق استمرت ثلاثة أيام "رغم أن الموصل مدينة كبيرة ومعقدة، إلا أنها ستسقط وستسقط قريبا جدا. أتوقع أن تبدأ عملية محاصرتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

 

وأضاف فالون أن القوات العراقية بدأت بالتحرك إلى منطقة تجمع إستراتيجية تحضيرا للهجوم، وتابع "يفترض أن نكون قادرين على طرد داعش من العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة- الأشهر المتبقية من العام العام الحالى والعام المقبل".

 

وألمح مسؤولون أميركيون كبار إلى أن معركة الموصل قد تبدأ الشهر المقبل، لكن قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على المدينة، هناك سلسلة من التعقيدات العسكرية والسياسية والانسانية تشكل تحديات شتى.


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