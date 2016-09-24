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أخبار اليمن.. الرئيس اليمنى يتعهد انتزاع بلاده من "مخالب" إيران

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أخبار اليمن.. الرئيس اليمنى يتعهد انتزاع بلاده من "مخالب" إيران أخبار اليمن.. الرئيس اليمنى يتعهد انتزاع بلاده من "مخالب" إيران

>الامم المتحدة (أ ف ب)

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، يوم الجمعة، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رغبته بـ"انتزاع اليمن من مخالب إيران".

 

واتهم هادى إيران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، وبذل كل ما فى وسعها لمنع حل النزاع.

 

وطلب أيضا من المجتمع الدولى والمؤسسات المالية العالمية دعم قرار بنقل مقر البنك المركزى اليمنى من صتعاء إلى عدن.

 

وقال الرئيس اليمنى أمام الجمعية العامة "سننتزع اليمن من مخالب إيران، وسنرفع العلم اليمنى على كل شبر من تراب وطننا".

 

واتهم إيران بأنها "تعرقل كل الإجراءات التى نقوم بها من خلال كثير من الاعمال والتدخلات"، منددا بـ"التطرف والإرهاب الطائفى الذى ترعاه إيران فى المنطقة".

 

من جهة أخرى، ذكر هادى بأنه "قررنا نقل البنك المركزى إلى العاصمة المؤقتة عدن لانقاذ ما يمكن انقاذه" من الاحتياطات المالية للبلاد.

 

وأضاف فى هذا السياق، "نطلب دعم العالم الحر ومؤسساته النقدية للوقوف معنا والتفاعل مع هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني".


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