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بالفيديو...إيهاب أمير يطلق "سيليباطير"

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الجمعة 23-09-2016 23:35

أطلق المغني الصاعد خريج برنامج ستار أكاديمي إيهاب أمير، أحدث أغنياته المصورة على قناته على اليوتيوب، والتي تحمل عنوان "سيليباطير" بمعنى "عازب". الأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير نفسه، في حين التوزيع والميكساج ليوسف كريران، وتصوير سفيان روشدي.

وكان إيهاب أمير قد كتب تدوينه له قبل الإعلان عن أغنيته شكر فيها كل من سانده وشجعه قال فيها"تحية خالصة من القلب لكل واحد كيشجعني، لكل واحد واقف معايا، و دعمني كفنان صاعد مغربي، نتمنى نكون في مستوى تطلعاتكم و يعجبكم الجديد".

للإشارة فإن إيهاب أمير كان حاضرا بقوة خلال المهرجانات المحلية التي نظمت بالمغرب أواخر يوليو وشهر (آب) الماضي.

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سيدتي

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