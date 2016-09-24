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جمهور الممثل رشيد الوالي يحتفي بعودته من الحج

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الجمعة 23-09-2016 23:41

تقاسم الممثل رشيد الوالي عودته من الحج مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نشرت زوجته ومديرة أعماله ابتسام صور تجمعها برشيد أثناء أدائهما لمناسك الحج ، حيث بدا رشيد في صورة وهو يجهش بالبكاء حيث عانق والده ، وفي صورة أخرى يظهر رشيد في جو عائلي صحبة عائلته وأقاربه.

ووعد رشيد عبر حسابه معجبيه بنشر خاص لتوعية وتحسيس جمهوره بطريقة تأدية مناسك الحج ، راجياً من الله أن يوفق كل من يرغب في الحج بأن تتحقق له هذه الأمنية لزيارة مكة المكرمة.

رابط فيديو : رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لجميع المغاربة بعد رجوعه من الحج :

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سيدتي

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