جمهور الممثل رشيد الوالي يحتفي بعودته من الحج

تقاسم الممثل رشيد الوالي عودته من الحج مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نشرت زوجته ومديرة أعماله ابتسام صور تجمعها برشيد أثناء أدائهما لمناسك الحج ، حيث بدا رشيد في صورة وهو يجهش بالبكاء حيث عانق والده ، وفي صورة أخرى يظهر رشيد في جو عائلي صحبة عائلته وأقاربه.

ووعد رشيد عبر حسابه معجبيه بنشر فيديو خاص لتوعية وتحسيس جمهوره بطريقة تأدية مناسك الحج ، راجياً من الله أن يوفق كل من يرغب في الحج بأن تتحقق له هذه الأمنية لزيارة مكة المكرمة.

رابط فيديو : رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لجميع المغاربة بعد رجوعه من الحج :