زيجات انجلينا جولي.. قصيرة العمر!

بات خبر طلاق الثنائي الشهير براد بيت Brad Bitt و أنجلينا جولي Angelina Jolie حديث العالم أجمع؛ وذلك بعد أن تقدمت النجمة العالمية ومندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي بطلبات الطلاق الرسمية من زوجها الممثل والمخرح براد بيت يوم الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2016.

خبر طلاق الثنائي الشهير هذا أثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد طرح العديد من المواضيع السابقة التي تخصّ حياة النجمين الشخصية، لا سيّما حياة جولي العاطفية التي شهدت العديد من التناقضات والتجاذبات واللاستقرار.

فقد عاشت النجمة العالمية حياة عاطفية غير مستقرّة، بدأت في عمر الـ 14؛ وذلك بعد أن وقعت في غرام شاب يسكن إلى جوارها، إلا أنّ رفض والدتها الأمر دفعها إلى الانتقال للعيش معه، ليظلّ الأمر هكذا لمدة عامين حتى انفصلا رغبة منها في بدء مشوارها الفني.

وفي عام 1995، كانت أنجلينا تصوّر دورها في فيلم "The Hackers" حيث التقت بـ جوني لي ميلر Jonny Lee Miller ، فوقعت في غرامه، ليتواعدا لعام كامل قبل أن يتزوّجا في عام 1996. لكن أمورهما لم تسر حسبما أرادا فانفصلا في العام التالي، ثم وقع الطلاق في عام 1999.

بعد انتهاء إجراءات الطلاق، لم تنتظر أنجلينا كثيراً، إذ التقت خلال تصوير فيلم "Pushing Tin" النجم بيلي بوب ثورنتون Billy Bob Thornton ، ووقعا في غرام بعضهما البعض، وتزوّجا في مايو عام 2000 بلاس فيغاس، لتبدأ إثر ذلك الأزمات مبكراً، ما جعل الثنائي يعلن الانفصال في عام 2003.

فحياة جولي العاطفية غير المستقرّة لم تنته هنا، بل شاركت براد بيت Brad Pitt، الذي كان متزوّجاً جينيفر آنيستون Jennifer Aniston، بطولة علاقة غرامية حينما شارك الثنائي معاً في فيلم "Mr & Mrs Smith".

وظلّت الشائعات تلاحق الثنائي حتى أعلنا للجميع علاقتهما في عام 2006، وتحوّل الثنائي إلى أشهر ثنائي رومانسي حتى تمّت الخطبة في عام 2012 ووقع الزواج بعدها بعامين.

فأنجلينا بتقديمها طلب الطلاق لربّما تؤكّد وتعيد طرح موضوع الاستقرار العاطفي و عدم الثبات الكبير في زيجاتها، التي لا تستمرّ أكثر من 3 أعوام.

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