بالصور: مشاجرة حادّة بين براد بيت وانجلينا جولي بعدسة مجهول

إنتشرت في الساعات القليلة الماضية صور تظهر شجاراً حاداً إحتدم علناً في الشارع بين انجلينا جولي Angelina Jolie و براد بيت Brad Pitt.

اللقطات التي أُخذت للنجمين صورها أحد المارة بكاميرا هاتفه، في منتزه Legoland ببلدة وندسور البريطانية في أكتوبر الماضي.

وذكر حامل الجوّال، الذي رفض الإفصاح عن إسمه، أنه كان مع زوجته في Legoland البعيدة 40 كيلومتراً عن لندن، حين شاهد براد وانجلينا وأولادهما مرات عدة خلال ذلك اليوم، ولم يلحظ أن أحداً منهم كان سعيداً في أي مرة.

وكشف أنه حين وجد بيت وجولي يتشاجران "بوجهين عابسين" تحايل وراح يلتقط ما تيسّر من صور، نشر موقع "العربية.نت" بعضها، نقلاً عن صحيفة The Sun البريطانية.

وبالرغم من أن هذا الشخص كان قريباً منهما، الا انه لم يسمع وقتها سبب المشاجرة، سوى سماعه براد يطلب من انجلينا أن تخفض صوتها، مما يدل على أنها كانت عصبية المزاج من مشكلة ما، أشعلت فتيل الغضب بين الزوجين.



يشار إلى جولي طلبت الطلاق من زوجها يوم الإثنين الماضي، وباشرت بالمعاملات الرسمية، بينما مازالت الاسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار غير واضحة تماماً حتى الساعة.

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