الفنان الكويتي محمد حسن في ذمة الله

توفي أمس الجمعة 23 سبتمبر الفنان الكويتي القدير محمد حسن، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. ودفن جثمانه، بحسب الصحف الكويتية، ‏في المقبرة الجعفرية.

والفنان الراحل له مشاركات عديدة في التلفزيون والمسرح وله حضور قوي في الإذاعة، وقدم أفضل برنامجين في الإذاعة الكويتية هما "نافذة على التاريخ" و"نجوم القمة".

بداية محمد حسن كانت في الستينات من القرن العشرين، حيث قدم العديد من المسرحيات حينما كان طالباً في مدرسة المباركية، وانضم إلى فرقة المسرح العربي عام 1964، وهو أحد المؤسسين له، وساعده في الدخول إلى مسرح الخليلج صقر الرشود، إلا أنه لم يستمر وذلك لظروف عمله في الإذاعة.

كما قدم الراحل العديد من المسلسلات الدرامية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام. كما برز بالعمل في المسلسلات التعليمية للأطفال من ضمنها "مدينة المعلومات" و"افتح يا وطني أبوابك".