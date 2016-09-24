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المعاهد الأزهرية: كلمة بالطابور الصباحى عن الانتماء وحب الوطن لمدة أسبوع

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المعاهد الأزهرية: كلمة بالطابور الصباحى عن الانتماء وحب الوطن لمدة أسبوع المعاهد الأزهرية: كلمة بالطابور الصباحى عن الانتماء وحب الوطن لمدة أسبوع

>كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه أصدر توجيهات لجميع مديرى الإدارات بإلزام شيوخ المعاهد بأن يتضمن الطابور الصباحى بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية كلمة عن الانتماء للوطن، وذلك لمدة أسبوع.

 

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اليوم السبت هو أول أيام الدراسة بالمعاهد التى تعمل بنظام الفترتين، وأن غدًا الأحد سيبدأ العمل بجميع المعاهد، حيث يبلغ عدد الطلاب 2 مليون وثلاثين ألف طالب وطالبة بجميع المراحل.

 

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة على إهدائها ثلاث معاهد أزهرية بمحافظة شمال سيناء، تم افتتاحها يوم الخميس بحضور الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

 

والمعاهد الأزهرية التى تم افتتاحها، هى معهد أزهرى للتعليم الابتدائى بقرية الروضة بمركز بئر العبد حمل اسم الشهيد جندى حسام سيد راشد قطب، ومعهد القسيمة الأزهرى، والذى اطلق علية اسم الشهيد جندى محمد صبرى عبد العال بطاقة 6 فصول تعليمية لكل معهد، وافتتاح معهد الحسنة للتعليم الأزهرى تحت اسم الشهيد المجند حمادة فتحى عبد ربه، والذى يضم 11 فصلاً ومزود بمسجد وملاعب ومبيت للمدرسين وكافة الخدمات التعليمية والإدارية.

 


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