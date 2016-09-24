س و ج من "اليوم السابع".. أهم 6 تساؤلات حول دور الانعقاد الثانى للبرلمان؟

ينتظر الجميع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، بعد مرور عدة أسابيع على انتهاء انعقاد دور الانعقاد الأول، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز القضايا والقوانين التى سيتطرق لها مجلس النواب.

11- متى يبدأ دور الانعقاد الثانى للبرلمان؟

يبدأ دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى 4 أكتوبر المقبل.

22- ما هو أبرز ما ستشهده الجلسة الافتتاحية للبرلمان؟

إحالة بعض القوانين للجان المختصة على رأسها مشاريع قوانين الهيئات الصحفية، وكذلك إعادة إحالة قانون المواريث للجنة التشريعية والدينية.

33- هل يشارك عمرو الشوبكى فى دور الانعقاد الثانى؟

القرار الأخير الصادر من محكمة النقض برفض تظلم النائب أحمد مرتضى منصور يقرب فرصة عمرو الشوبكى فى حلف اليمين بداية دور الانعقاد المقبل.

44- أبرز مشاريع القوانين التى ينتظرها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى؟

مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، بجانب مشروع قانون الصحافة الموحد، ومشروع قانون الإيجارات القديمة.

55- أبرز مطالبات النواب فى دور الانعقاد الثانى؟

أغلب نواب البرلمان طالبوا بإعادة فتح ملف البث الحى لجلسات البرلمان، كى يتنسى للشعب المصىر متابعة جلسات المجلس وأداء النواب.

6- أهم الأجندات التشريعية للكتل البرلمانية فى دور الانعقاد الثانى؟

يأتى مشروع قانون الاستثمار على رأس الأجندة التشريعية للمصريين الأحرار، ومشروع قانون الإيجار القديم لحزب الوفد، ومشروع قانون أطفال الشوارع لحزب حماة الوطن، ومشروع قانون الشباب لحزب مستقبل وطن، ومشروع قانون لتجديد الخطاب الدينى لحزب النور.