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اليوم.. الجامعات تستقبل 2.5 مليون طالب.. والوزير: معاقبة المخربين بالقانون

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اليوم.. الجامعات تستقبل 2.5 مليون طالب.. والوزير: معاقبة المخربين بالقانون اليوم.. الجامعات تستقبل 2.5 مليون طالب.. والوزير: معاقبة المخربين بالقانون

>كتب وائل ربيعى

تستقبل الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى، اليوم السبت، 2.5 مليون طالب وطالبة بالعام الجديد بين طلاب جدد وقدامى، إذ أن مجالس الجامعات تجتمع خلال هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة قبل بداية العام الدراسى المحدد له يوم السبت المقبل.

 

وتبدأ إدارات الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، وتوزيع الطلبة على الكليات والجامعات المختلفة، مثلما تم خلال عمليات تنسيق القبول بالجامعات.

 

من جانبه، كشف الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منظومة الأمن بالجامعات جاهزة لتأمين الحرم الجامعى، محذرًا جميع الطلاب من التجاوز، وأن أى طالب لا يلتزم بالقواعد الجامعية سيعاقب بالقانون.

 


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