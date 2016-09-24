«صحة دبي» تطبق رؤية القيادة في توفير خدمات بمعايير عالمية

أكد الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات في هيئة صحة دبي أن الهيئة برئاسة حميد القطامي، تعمل على تحقيق رؤية القيادة بتوفير أعلى معدلات الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاحه تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وبحضور الدكتور ياسر النعيمي، خبير المستشفيات ممثلاً عن وزارة الصحة، صباح أمس أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل المنعقد في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي والتي تستمر إلى اليوم ، ويشارك فيه أكثر من 500 طبيب وجراح وباحث من معظم دول العالم. وأعلن الدكتور خالد بن سالم النعيمي رئيس المؤتمر عن إطلاق جائزة جديدة لرواد طب الأمراض الجلدية في الشرق الأوسط.