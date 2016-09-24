الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفذ 4 محطات في عجمان ورأس الخيمة

بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ 3 محطات جديدة في إمارة عجمان، وذلك كخطوة أولى ضمن المرحلة الثالثة لخطة تطوير الشبكة الكهربائية للهيئة، إلى جانب مشروع توسعة محطة الرفاعة الرئيسية الجديدة في رأس الخيمة بتكلفة إجمالية تبلغ 344 مليوناً و700 ألف درهم للمحطات الجديدة ومشروع التوسعة.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـــ«البيان» وقعت الهيئة أخيراً عقداً مع شركة «جنرال الكتريك» لتنفيذ المحطات الـ 3 وستكون المحطة الأولى في منطقة التلة، والثانية في منطقة الجرف والثالثة في مدينة الإمارات على شارع الشيخ محمد بن زايد، لافتاً إلى أن قوة استيعاب كل محطة من المحطات الثلاث تبلغ 270 ميغا فولت أمبير.

استراتيجية

وأكد أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تعزيز دورها الحيوي في دعم جهود التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت في النصف الأول من 2016، العديد من مشاريع الكهرباء، وتم الانتهاء من إنشاء 6 محطات جديدة في هذه المناطق، كما تم الانتهاء من توسعة 7 محطات قائمة، وبلغ المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع 296.15 مليون درهم.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعمل على خطة لزيادة استيعاب شبكات نقل الكهرباء 33/‏ 132 كيلو فولت، مع نهاية عام 2018 لتصل إلى 8040 ميغا فولت أمبير وشبكات التوزيع 11/‏33 كيلو فولت إلى 8049 ميغا فولت أمبير.

وقال إن قدرة استيعاب شبكات نقل الكهرباء في الهيئة بلغت 6559 ميغا فولت أمبير وشبكات التوزيع 5493 ميغا فولت أمبير نهاية عام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ قدرة الاستيعاب بنهاية العام الجاري 7230 ميغا فولت أمبير لشبكات النقل و7599 ميغا فولت أمبير لشبكات التوزيع.