الإمارات تواصل احتفالاتها باليوم الوطني للسعودية

توشحت عدد من معالم أبوظبي البارزة باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعودي الــ86. وشملت المعالم جسر الشيخ زايد وبرج كابيتال جيت والمقر الرئيسي لشركة أدنوك واستاد هزاع بن زايد وقصر الإمارات ومبنى بلدية العين إضافة إلى عدد آخر من المباني في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وواصلت الإمارات احتفالاتها، بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة العربية السعودية، وتعبيرها عن مشاعر الفرح والسعادة، بشكل يعكس ترابط الشعبين الشقيقين، وعمق العلاقات المترسخة بين البلدين.

وعبر الإماراتيون بطريقتهم عن فرحهم وسعادتهم باليوم الوطني السعودي، بمشاركة كل من تواجد في المنافذ وسط هذه الأجواء البهيجة، وعنونت مظاهر الفرح والسعادة والفخر ميادين المنافذ البرية.