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حاكم رأس الخيمة يعزي في الشهيد الفلاسي

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حاكم رأس الخيمة يعزي في الشهيد الفلاسي حاكم رأس الخيمة يعزي في الشهيد الفلاسي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن سعيد عنبر جمعة الفلاسي الذي ارتقى شهيدا متأثرا بجروح كان أصيب بها أثناء مشاركته ضمن قواتنا المسلحة الباسلة في عملية إعادة الأمل والشرعية في اليمن الشقيق، التي تقودها المملكة العربية الشقيقة على رأس التحالف العربي.

وخلال زيارته مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة الوصل بدبي، أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى والد وأشقاء وذوي الشهيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في تقديم واجب العزاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة.

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