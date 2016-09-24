حكاية وطن.. إطلالة من الماضي

ما يميز مدينة الرياض، أنها سريعة التطور.. تقدمها يمشي وفق خطوات مرسومة. فمن كان زائراً إلى الرياض بالأمس، شهد مدينة عصرية.. ومن يزورها اليوم يجدها أكثر عصرنة بظهور عناصر حضارية جديدة، في شوارعها، وأسواقها، وحدائقها. وبيوتها.

ولم تكن لهذه الطفرة أن تحدث لولا توفيق الله ثم فكر مهندس العاصمة والوطن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

في الصور.. كيف كانت الرياض قبل نصف قرن، وبعد 20 عاماً، تبدو كخيال يداعب الكيان، ما يلبث أن يتحول إلى حقيقة في القريب. هذه هي الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية؛ عنوان كل المدن السعودية.

شارع الثميري في السبعينات الهجرية

سوق المقيبرة عام 1370هـ

جزء من السوق جنوب قصر الحكم 1371هـ

الشارع الرئيسي بحي المرقب خارج سور الرياض التاريخي

طريق البطحاء في الثمانينات الهجرية

الرياض في الثمانينات