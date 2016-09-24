نقلة نوعية لمشروعات السياحة والتراث الوطني.. برنامج التحول يعتمد (13) مبادرة للهيئة

شهد هذا العام عددا من المنجزات في قطاعات السياحة والتراث الوطني من خلال الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركائها في المناطق وذلك بعد انتقال الهيئة من المراحل تنظيم القطاع إلى البدء في تنفيذ المشاريع.

ومن أبرز منجزات هذا العام اعتماد برنامج التحول الوطني (13) مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة أكثر من 10 مليارات و480 مليون ريال.

الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة.. والتحضير لمعرض روائع الآثار السعودية في شرق آسيا

فيما تبلغ التكلفة التقديرية للمبادرات والمشاريع المتعلقة بالسياحة والتراث من خلال الهيئة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص بتكلفة تقديرية بمبلغ 26 مليار ريال.

اكتشاف أقدم عظم بشري

شكل اكتشاف عظم بشري وجد في المملكة يعود تاريخه إلى 90 ألف سنة بالقرب من محافظة تيماء في منطقة تبوك والذي أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على لسان رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها مؤخراً في الأكاديمية الفرنسية للنقوش والفنون الجميلة حدثا مهما حظي باهتمام الأوساط والمراكز المتخصصة في العالم.

إطلاق برنامج «رحلات ما بعد العمرة» وافتتاح «واحة السياحة والتراث»

وجاء هذا الاكتشاف ليثبت ضمن دلائل الاكتشافات الكثيرة الأخيرة على ما تمثله الجزيرة العربية من مكانة رئيسة في الحضارات الإنسانية عبر العصور، كما يشير بوضوح إلى أن الجزيرة العربية بدأت تلعب دورها كحلقة وصل بين مختلف الثقافات منذ تاريخ مبكر جداً.

الإعداد لتشغيل وتجهيز العروض لـ 18 متحفاً.. والبدء في جادة المستقبل

ويعد هذا الاكتشاف أحد المكتشفات المهمة التي أعلنت عنها الهيئة في إطار الأبحاث والتنقيبات الأثرية التي تقوم بها 30 بعثة سعودية ودولية مشتركة في عدد من المناطق المملكة.

برنامج العناية بالمساجد التاريخية

وتواصل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية ومؤسسة التراث الخيرية العمل في "برنامج العناية بالمساجد التاريخية" بهدف المحافظة على المساجد التاريخية في المملكة والعناية بها، وإعادة تأهيلها، وإظهار قيمتها الدينية والحضارية والعمرانية.

تنفيذ مشروع إدخال المنتجات الحرفية السعودية في الفنادق

حيث تم حصر أكثر من 800 مسجد على مستوى مناطق المملكة، والعمل مستمر لاستكمال الحصر والتوثيق، إضافة إلى إعداد خطة للعناية بالمساجد التاريخية على مستوى مناطق المملكة بالشراكة مع إمارات المناطق، والإمانات، والبلديات، والمؤسسات المهنية والخيرية، والمتبرعين من المجتمع المحلي.

معرض "روائع آثار المملكة"

وقعت الهيئة اتفاقية مع إدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية لإقامة معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية ـــ روائع آثار المملكة عبر العصور" أواخر العام الحالي 2016م في الصين، بعد الانتهاء من إقامته في متاحف أوروبية وأميركية، ولاقى نجاحاً كبيراً وأصداء واسعة، حيث سيبدأ محطته الثانية في شرق آسيا، انطلاقاً من الصين في الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري2016م، كما سيكون هناك معرض زائر من الصين إلى المتحف الوطني بالرياض يتعلق بالحضارة المشتركة بين الصين والجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية بالذات.

إطلاق برنامج.. رحلات ما بعد العمرة

وشهد هذا العام إطلاق برنامج "رحلات ما بعد العمرة" الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع كل من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الحج.

ويعد البرنامج أحد مسارات مبادرة "المملكة وجهة المسلمين" الذي تعمل الهيئة عليه بالتعاون مع عدد من الجهات.

ويتمثل البرنامج في تنظيم رحلات في مناطق المملكة يشارك فيها المعتمر بعد أدائه العمرة ليتمكن من خلالها من التعرف بشكل صحيح على التاريخ الإسلامي، وعلى البعد الحضاري للمملكة وتاريخها ونهضتها ودورها التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين.

المهرجانات والفعاليات السياحية

شهدت المهرجانات والفعاليات السياحية التي أقيمت هذا العام إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز زوار مهرجانات إجارة الربيع وإجازة منتصف العام الدراسي الثلاثة ملايين زائر. وحققت عوائد اقتصادية تجاوزت المليار ريال. وشهد صيف هذا العام العديد من البرامج والعروض المتنوعة والمهرجانات تجاوزت 70 مهرجاناً سياحياً و620 نشاطاً متنوعاً في جميع مناطق المملكة، ما بين الثقافي والتراثي والرياضي والمغامرات والشبابي والبيئي والترفيهي والتسوق، بنسبة زيادة 30% عن العام الماضي.

وتجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية خلال إجازة الصيف (17.8) مليون رحلة سياحية بنسبة نمو 44.7%، حيث قدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة أن يتجاوز دخل الرحلات السياحية المحلية لصيف هذا العام (20.6) مليار ريال بنسبة نمو 53.7%

تطوير المتاحف

شرعت في العمل على المتاحف التي اعتمد برنامج التحول الوطني دعم الهيئة في إنشائها وتشغيلها وتجهيز العروض المتحفية الخاصة بها والبالغ عددها 18 متحفاً في مختلف مناطق المملكة من خلال قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة وقطاعات الهيئة الأخرى، وهي: متاحف: قلعة الملك عبدالعزيز بضباء، قلعة الملك عبدالعزيز بحقل، المدرسة الأميرية في الأحساء، قلعة الوجه، متحف قصر شبرا التاريخي بالطائف، متحف الحدود الشمالية، متحف الآثار والتراث في كل من: المدينة المنورة، العلا، تيماء، الدمام، تبوك، الباحة، حائل، القصيم، الجوف، نجران جازان، عسير.

وأنجزت الهيئة منذ أكثر من خمس سنوات الاعداد والتصميم لعدد من متاحف التاريخ الإسلامي التي تنتظر الآن التمويل للبدء في إنشائها. وتشمل متاحف التاريخ الإسلامي كلا من: متحف التاريخ الإسلامي الذي اقترحت الهيئة أن يكون في منطقة قصر خزام في محافظة جدة، كذلك متحف تاريخ مكة المكرمة في قصر الزاهر، ومتحف تاريخ الدولة السعودية في قصر الملك فيصل التاريخي بمكة المكرمة، ومتحف تاريخ المعارك الإسلامية الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - بأن تتبنى وزارة الدفاع إنشاءه بالتنسيق مع الهيئة، ومتحف في موقع غزوة بدر، إضافة إلى مراكز الزوار في أبرز مواقع التاريخ الإسلامي والتي تمثل متاحف مفتوحة في مواقع جبل أحد وجبل النور وجبل ثور، إلى جانب مشروع واحة القرآن الكريم في المدينة المنورة الذي اقترحه رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وصدر أمر كريم بتحويل المقترح إلى هيئة الخبراء لمناقشة المشروع وتسليم الأرض للهيئة والانطلاق في بناء مشروع تاريخي كمتحف ومركز ثقافي تعليمي للقرآن الكريم، إضافة إلى المتحف الجديد لسكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة.

مشروع لتوسعة المتحف الوطني

وتعمل الهيئة على مشروع لتوسعة المتحف الوطني بالرياض وتطويره بشكل جذري ليكون مناسبا لأهمية المملكة الدينية والحضارية والسياسية وبما يليق بكونه المتحف الوطني للمملكة، وإضافة قاعات جديدة وخدمات تزيد من جاذبية قاعات المتحف وتغني تجربة الزوار، وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي تتبناه الهيئة.

(421) وظيفة للمبتعثين

وفي مجال اهتمامها بدعم فرص العمل في القطاع وقعت الهيئة اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات السياحية والفنادق لتوفير (421) وظيفة في قطاع الفنادق والسفر والسياحة للمبتعثين لشهادات تخصص السياحة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (#وظيفتك_وبعثتك)، والذي سيتم من خلاله توفير 1000 بعثة للتخصصات السياحية خلال خمس سنوات ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة ووزارة التعليم.

وحظيت الهيئة هذا العام بإشادة تاريخية لإنجازاتها في مجال التراث الوطني تمثل في إشادة البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمدينة اسطنبول التركية (الجمعة 8 رجب 1437هـ الموافق 15 أبريل 2016م) بتأسيس برنامج باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وإنشاء مركز التراث العمراني، وإصدار قرار بالمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية لها.

جادة المستقبل

شهدت دورة هذا العام لسوق عكاظ وضع حجر الأساس لمشروع "جادة المستقبل" أحد المشاريع الرائدة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السوق.

وتعتمد فكرة الجادة على ما كان يتيحه سوق عكاظ للمشاركين فيه والزوار من الفرص لعرض ما لديهم من أفكار للمستقبل من الشعر والأدب والأفكار والأحكام والمنتجات وأدوات انتشرت بعد أن عرضت في السوق، كما كان لسوق عكاظ قديما دور مهم في تحديد مستقبل إنسان الجزيرة العربية والقبائل التي كانت تشارك في السوق، حيث أسهم في تحقيق التواصل بين أفراد تلك القبائل والتباحث والاتفاق فيما يهمها ويهم أفرادها في ذلك الوقت ويؤثر على مستقبلها.

وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعمل على مشروع تطوير مدينة عكاظ بالطائف الذي يندرج ضمن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء لتطوير عدد من الوجهات السياحية، حيث خُصص ميزانية للمشروع بلغت 775 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى، منها 220 مليون ريال لإنشاء مشاريع الهيئة 555 مليون ريال قدرت لإنشاء البنية الأساسية داخل وخارج الموقع، وبمشاركة من القطاع الخاص في التطوير بما يقارب 1291 مليون ريال، وبذلك يصل حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الاولى الى قرابة ملياري ريال.

وسيجذب مشروع تطوير مدينة عكاظ أكثر من 260 ألف سائح سنوياً، مع أثر على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 294 مليون ريال، وتوفير أكثر من 4400 وظيفة إضافية مستحدثة، وبناء حوالي 1250 غرفة فندقية و130 وحدة سكنية.

المنتجات الحرفية في الفنادق

بدأ البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنفيذ مشروع لإدخال المنتجات الحرفية السعودية.

حيث رعى سمو رئيس الهيئة "الثلاثاء 25 ربيع الأخر 1437 هـ - 2 فبراير 2016م" توقيع اتفاقية برامج التعاون المشتركة بين (بارع) ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها والتي تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديا واستثماريا ونشر الحرفة السعودية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري.

جوائز في الريادة الإلكترونية

حصلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا العام على جائزة الريادة الإلكترونية للمرة الثالثة على التوالي، محققة أعلى نسب قياس في برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) من بين 166 جهة حكومية مشاركة في البرنامج خلال دورته الرابعة للعام 2016م.

كما حصلت الهيئة على جائزة أفضل الجهات الحكومية تطبيقاً لإطار العمل المؤسسي من المنظمة الإدارية العالمية كأول جهة حكومية سعودية تنال هذه الجائزة من المنظمة، وثاني جهة عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة لنفس الفئة.

عناية بالمتاحف

تصور لواحد من أحدث المشاريع السياحية.. مدينة عكاظ