أهالي الزلفي: المملكة.. مسيرة شامخة أرساها المؤسس ورعاها أبناؤه الكرام

فيحان بن لبدة

عبر عدد من المسؤولين والمواطنين في محافظة الزلفي عن بالغ فخرهم وسرورهم بالوطن الشامخ وهو يبلغ 86 من عمر توحيده المديد والمجيد بإذن الله، وقالوا لـ"الرياض" "إننا في الوقت الذي نتشرف فيه برفع صادق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله –.

كما رفع الأهالي التهاني بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبتهلين إلى الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وأن يحفظ قيادته وشعبه ورجال أمنه من كل مكروه".

في البداية قال محافظ الزلفي فيحان بن لبده "إن اليوم الوطني للمملكة يوم خالد وزاهر يستحق الاحتفاء لما يحمله من مضامين قيمة ومنزلة عالية لدى أبناء هذا الوطن الشامخ - قادة وشعبا - فهو اليوم الذي شهد ولادة بلادنا الغالية على خارطة العالم وبدأت منذ ذلك الحين السعي حثيثا على دروب التنمية والحضارة ولا زالت ترتقي في هذا السبيل ولله الحمد وتجني ثمار غراس مبارك بدأ على يد المغفور له الملك عبدالعزيز موحده – بتوفيق الله تعالى -.

ما تشهده المملكة من مكانة بين دول العالم لا ينسينا الدور التاريخي للملك عبدالعزيز

وعبّر وكيل محافظة الزلفي محمد الجرباء، عن سعادته بذكرى اليوم الوطني قائلاً "أنه يوم بركة وحب وفخر، يوم التأكيد والإصرار على الثوابت، فهو يحمل بشائر الخير والنور، فمنذ أن شهدت الرياض عاصمة المملكة، ذلك الحدث الفريد الذي سجله التاريخ بصفحات مضيئة خالدة يقرأها الناس ويستوحيها الزمن باستمرار كواحدة من بطولات التاريخ الحديث التي حازت إعجاب العالم واحترام الأسرة الدولية".

ووصف الشيخ إبراهيم محمد الأومير، اليوم الوطني باليوم الخالد في ذاكرة كل مواطن سعودي، منذ أن وحد جلالة الملك عبدالعزيز شتات هذه البلاد بعد الفرقة، وجمع كلمتها تحت راية التوحيد، وأرسى دعائمها على قواعد متينة راسخة، من أهمها وأعلاها تحكيم شرع الله المطهر، وبناء وحدة وطنية محروسة بقيم العدل والمساواة، وتطبيق منهج الشورى، وما فتئ يتواصل العطاء في بلد الخير والرخاء، وتشهد مسيرة التنمية والتحديث والتطوير تسارعاً في إيقاعها".

وتحدث الشيخ محمد ناصر الفالح قائلا "إن مناسبة اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة في نفس كل مواطن سعودي فهو يوم وحدة الكلمة ووحدة الصف لدولة بناها وشيدها وأسسها المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز، كيف لا وهو الذي جمع شتاتها وأرسى أركانها بعد أن كانت تعج بالفوضى والتناحر، فجميع المكتسبات الوطنية من أمن ورخاء وتطور في شتى مجالات الحياة ما هي إلا نتاج ملحمة أرساها وبناها المؤسس بعد فضل الله، وواصل المسيرة من بعده أبناؤه الميامين فكانوا خير الخلف والقادة وعاش البلد في أمن وأمان ولله الحمد".

ونوه رجل الأعمال مقبل صالح الملحم، إلى إن احتفاء أبناء الوطن بهذه المناسبة السعيدة تدل وبجلاء على اعتزاز يحمله السعوديون عموما – قيادة وشعبا – بدولتهم الشامخة وما تعيشه منذ وحد أجزاءها الملك المؤسس – طيب الله ثراه –، تحت راية التوحيد الخالدة ولا زالت ترتقي سلالم المجد وقمم الحضارة وستستمر دوما بإذن الله واحة أمن وأمان ودولة سلم وسلام قوية أمام الأعداء.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة د. جارالله بن عبدالله العضيب: إن مناسبة اليوم الوطني للمملكة ونحن نحتفل هذه الأيام بذكراها الـ86 تحمل دلالات متعددة تتنوع وكل يأخذها من زاوية لكنها تجتمع كلها في أنها تصب في معاني العزة والفخر والإعجاب، عزة بهذا الوطن الشامخ، وفخر بهؤلاء الرجال الأبطال وفي مقدمتهم مؤسس الدولة السعودية وبانيها من الصفر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، الفارس الذي تحمل المشاق وتصدى للمصاعب وهو يبني دولة فتية على مساحة شاسعة، وحد فيها بفضل الله تعالى الأقطار، وقبل ذلك القلوب، تحت راية واحدة خالدة تتزين بكلمة التوحيد وركن الإسلام الأول.

وتابع: أما الإعجاب فبمواصلة هذا البناء الرصين من قادة هذه البلاد الذين خلفوا البطل المؤسس، بداية بالملك سعود ثم الملوك فيصل فخالد ثم فهد فعبدالله -رحمهم الله تعالى وجعل ما قدموه في موازين حسناتهم-، واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين سلمان الخير مليك العزم ورجل الحزم تتواصل الإنجازات وتتوالى المسرات فحمدا لك اللهم على ما ننعم به من خير.

وقال: يسعدني أن أرفع التهاني المتوالية لقادتنا الكرام وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- وإلى الشعب السعودي وخاصة رجال الأمن البواسل في كل شبر من بلادنا الغالية بهذه المناسبة الغالية سائلا الله تعالى أن يعز بلادنا ويحفظ قيادتنا ووطننا وجنودنا ويرحم شهداءنا ويديم أفراحنا إنه على كل شيء قدير.

وقال مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي ناصر الصافي، "يطيب لي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا ان ارفع باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القطاع الصحي بمحافظة الزلفي أسمى آيات التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله.

وقال مدير التعليم بالزلفي محمد الطريقي، "في البداية أهنئ قيادتنا المباركة وكل مواطن سعودي بيوم الوطن، وهو يوم الميلاد الحقيقي لهذه البلاد وأقول كل سنة والوطن بألف خير، وكل عام ووطني يزداد قوة وأمنا وسلامة، وأبناء الوطن بخير وسعادة وهذا هو المعنى الحقيقي الذي جنيناه جميعا من المهمة الصعبة والمسؤولية التاريخية التي حمل أمانتها المؤسس الذي عاش حلما واحدا وهو أن يرى وطنه قويا عزيزا".

وقال رئيس البلدية م.عبدالعزيز بن هندي العتيبي، "إن هذا اليوم مناسبة لتجديد الولاء والطاعة لولاة أمر هذه البلاد، حيث يقف الجميع صفاً واحداً مع قيادته الحكيمة وهو يوم يحدد ملامح العطاء وماذا قدم المواطن لولاة أمره ووطنه وخصوصاً ضد أعداء الدين والوطن".

وأوضح مدير شرطة الزلفي العقيد علي الطيار، إن الاحتفال باليوم الوطني 86 لتوحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، وما يجسده هذا الاحتفاء من وحدة وطنية راسخة وتمسك بالإسلام عقيدة وشرعا ومقاصد ومنهج حياة وترسيخ لقيم العدالة والمساواة بين المواطنين، والتزام بالعمل الحثيث نحو تنمية الوطن بكل أرجائه.

وأشار مدير مرور الزلفي العقيد زيد السديري، إلى إن مناسبة اليوم الوطني ذكرى عزيزة نستنشق فيها عبير تاريخ الوطن المضيء، ونسترجع فيه ذكريات ملحمة توحيد هذا الكيان الشامخ، واليوم الوطني يمثل حجر الأساس للدولة الحديثة في المملكة وبداية حقيقية لمسيرة التنمية والبناء والنهضة التي تعيشها منذ توحيدها وحتى اليوم.

ويقول رجل الأعمال نايف الطريقي "إن ذكرى اليوم الوطني تأتي كل عام وقد ارتقت البلاد مرحلة جديدة وقوية من الحضور الفعلي على الساحة العالمية خصوصا من الجانب الاقتصادي، فالمملكة والتي تعد من مجموعة الدول العشرين الأكثر نموا من الناحية الاقتصادية تحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني، وهي ذكرى التأسيس والتوحيد وبداية الانطلاقة نحو سماء المجد والرفعة والنمو".

كما تحدث مدير فرع الزراعة بالزلفي م. عبدالعزيز السلمان، بهذه الذكرى الطيبة قائلا "نحتفي هذه الأيام بيومنا الوطني 86 وكلنا حب وتآلف ووئام بفضل الله تعالى، ثم بغراس مؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، وتعاهد أبناؤه البررة من بعده إلى هذا العهد الزاهر عهد سلمان الحزم والعزم، وبودي أن أذكر نفسي والجميع أن هذا الوطن الغالي أمانة في أعناقنا جميعا وواجب على كل منا أن يحميه بما يستطيع فالطامعون والحاقدون لا يريدون لنا الخير ولا لوطننا التقدم والرخاء، ولا بد أن نكون على قدر المسؤولية وأشد فطنة وهذا من معاني الاحتفاء باليوم الوطني".

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالزلفي عبداللطيف العبداللطيف، "إن توحيد البلاد تحت اسم واحد وراية واحدة كان الخطوة الحقيقية والضرورية لميلاد الدولة السعودية الحديثة، وإيذانا باستعادة شبه الجزيرة العربية دورها التاريخي والحضاري الذي غابت عنه عدة قرون، بعد أن خرج منها نور الإسلام إلى كافة بقاع العالم، ثم تخلفت بفعل عوامل تاريخية عديدة".

ويرى علي الطريقي، أن اليوم الوطني يمثل أعظم معنى من معاني الوطنية الحديثة التي جعلت البلاد شيئا واحدا، ولمت شمل أجزاء الوطن في كيان واحد قوي ومنيع، بعد أن كانت متفرقة وضعيفة غارقة في الجهل والتخلف، وأصبح اسم المملكة رمزا للوطن الذي يشهد من خلال الوحدة أكبر وأعظم الإنجازات، من أجل حياة كريمة وراقية للمواطن السعودي في كافة مجالات العيش والحياة، وبات المجتمع السعودي اسما بارزا ومنافسا في شتى المجالات.

فيما قال نائب رئيس مجلس غرفة الزلفي سلطان التركي، إن ما حققه الملك المؤسس - رحمه الله - من توحيد للبلاد تحت راية واحدة، وقيادة واحدة، يعتبر إنجازا تاريخيا غير مسبوق بكل المقاييس، وما تشهده المملكة اليوم من مكانة محترمة ومركز مرموق بين دول العالم وشعوبه، لا ينبغي أن ينسينا الدور التاريخي الكبير الذي اضطلع به الملك المؤسس عبدالعزيز في بناء الدولة الحديثة".

وقال رجل الأعمال سعود الذويخ، "إن المملكة بفضل الله تعالى ثم بقيادة الأبطال وعطاء أبنائها، أضحت اليوم علامة فارقة على مستوى العالم فخلال السنوات المنصرمة من عمرها المديد، خطت خطوات واسعة ومتلاحقة في طرق الإنجازات على مستويات التقدم بمختلف مجالاتها، وسط منظومة متناسقة ومتواصلة أثمرت بفضل الله وطنا قويا ودولة عصرية".

وعبر رجل الأعمال حمد البدر، عن سعادته بهذه المناسبة التي يعيشها الوطن هذه الأيام قائلاً "كيف لا نفخر ونفرح وقد أنعم الله تعالى علينا بالعيش في هذا الوطن الشامخ بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي وطن المقدسات الإسلامية والتاريخ المجيد والحاضر السعيد والمستقبل المشرق بإذن الله تعالى، وفنحن دائما نشعر بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي ونفديه بكل غال وثمين".

أما رجل الأعمال حسين المسعود فقال "إن الاحتفاء باليوم الوطني يذكرنا بتوحيد هذا الكيان الشامخ الذي يشعر معه المواطن والمسؤول بهذا الإنجاز الفريد الذي تحقق لذلك البطل المؤسس في ملحمة تاريخية كان لها الفضل بعد الله في النهوض والارتقاء بهذا الوطن العملاق، وتوحيد صفوفه لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وحده".

فيما قال رجل الأعمال احمد العارضي "الكلمات تقف عاجزة عن التعبير ومهما تحدثت أنا أو غيري في مثل هذه المناسبة لن نأتي بجديد ولن يستوفي الشعور فخرا بهذا الوطن وحبا لأهله – قيادة وشعبا – وعشقا لترابه الطاهر وأرضه الغالية بما تحويه من مقدسات وما تحمله من ملاحم تاريخية خالدة".

وعبر مدير فرع المياه بالزلفي بدر الهزاع عن شعوره بهذه المناسبة الوطنية قائلاً "الفرحة كبيرة لا تصفها الكلمات وتقصر دونها الجمل كيف ونحن نتحدث عن المملكة بكل مكوناتها وتاريخها العظيم وحضارتها العريقة وقيادتها الحكيمة وشعبها المتفاني عشقا وحبا لوطنه وقبل ذلك كله ما تفضل الله به عليها من احتضان الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة".

وقال مدير مكتب خدمات الكهرباء بالزلفي عبدالعزيز الهويشان، "تتواصل مناسبات الخير على مملكتنا الحبيبة فبالأمس كنا نعيش موسم الحج العظيم وفرحنا جميعا بما تميز به من نجاح معهود بفضل المولى عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة وغير المحدودة من قيادتنا الحكيمة وكافة المسؤولين المكلفين بذلك من مدنيين وعسكريين، واليوم نفرح بهذه المناسبة السعيدة إذ نحتفي بيومنا الوطني ونستعيد معه ذكرى التأسيس والبناء ونشعر بفخر واعتزاز بهذا البلد الطيب وما يقوم به ويقدمه دوما من عطاء كبير ومنجزات دائمة داخلية وخارجية".

وتحدث المستشار السابق بمستشفى الزلفي العام عبدالله المطير، بهذه المناسبة قائلاً "يطيب لي ونحن نحتفل بمناسبة من مناسبات الخير في بلاد الخير والبركات أن أرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وإلى سمو ولي ولي العهد بهذه الذكرى التي تعيد لأذهاننا بطولات الملك المؤسس والرجال المخلصين الذين كانوا معه والذين جاؤوا بعده في سبيل بناء هذا الوطن الشامخ".

محمد الجرباء

إبراهيم الأومير

محمد الفالح

د. جارالله العضيب

ناصر الصافي

مقبل الملحم

نايف الطريقي

محمد الطريقي

عبداللطيف العبداللطيف

م. عبدالعزيز العتيبي

عبدالعزيز السلمان

العقيد علي الطيار

العقيد زيد السديري

علي الطريقي

سلطان التركي

حسين المسعود

أحمد العارضي

عبدالعزيز الهويشان

حمد البدر

عبدالله المطير

سعود الذويخ

بدر الهزاع