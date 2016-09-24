الأفلام الوثائقية تجذب زوار «جولة في قصر الحكم».. في يومها الثاني

جذبت الأفلام الوثائقية زوار النسخة الثانية من "جولة في قصر الحكم"، في يومها الثاني، التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وشاهد الزوار خمسة أفلام وثائقية تستعرض السيرة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيـّده الله ـ ومسيرته الحافلة بالإنجازات على جميع الأصعدة الإدارية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى كافة المستويات المحلية منها والإقليمية والدولية.

فيما يستعرض الفيلم الثاني تحت عنوان "قصر الحكم.. رمز السلطة وعلامة المجد"؛ مكانة قصر الحكم وأهميته ودوره منذ تأسيس المملكة، كما يقدم صوراً من داخل القصر ووصفاً لمحتوياته وأركانه.

ويتناول فيلم (أمراء الرياض) صور وأسماء أمراء الرياض والفترات والتواريخ التي تولوا خلالها الإمارة، بينما يستعرض فيلم (البيعة) مراسم تقديم البيعة للملك وولي العهد منذ الملك عبدالعزيز ـ غفر الله له ـ حيث شهدت (قاعة البيعة) في القصر مبايعة الملك المؤسس ومعظم أبنائه الملوك من بعده، وأولياء العهد، كما شهد القصر بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.

كما يعرض فلم (مجلس الأمير)؛ مشاهد من استقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض للمراجعين الذين يرغبون في مقابلته شخصياً، حيث يقوم سموه في مجلسه الذي ينعقد يومياً بمقابلتهم شخصياً وتوجيه معاملاتهم حسب الحاجة.

فيلم (الملك سلمان)

يحكي فيلم (الملك سلمان) نشأة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، في كنف والده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه، واستلهامه من فروسية والده وذكائه واستفادته من حكمته وحنكته، وتحمله جانباً من أعباء الحكم في وقت مبكر من حياته، بسبب قربه من والده ومعاونته لأشقائه الخمسة الذين حكموا المملكة من قبله ـ رحمهم الله جميعاًـ.

كما يستعرض الفيلم ما يحظى به الملك سلمان من علاقات خارجية واسعة ووزن سياسي وتقدير رفيع في المحافل الدولية، كما يتطرق الفيلم لشخصية سلمان الإنسان القريب من عائلته ومن شعبه، وسلمان الإداري الذي يتصف بالدقة في الوقت والحزم في القرار والتنفيذ، وكذلك العقود الستة التي قضاها في إمارة الرياض حتى حولها إلى حاضرة من أكثر حواضر العالم تطوراً.

ويتجول الفيلم في شخصية سلمان المهتم بعالم الفكر والثقافة، واحتفائه بالعلماء واستئناسه بحديث المفكرين وتشجيعه للباحثين الجادين، وكذلك ما تزخر به مكتبته من أمهات الكتب في التاريخ والحضارة والسياسة والفكر والاقتصاد والاجتماع، وأخيراً يختتم الفيلم استعراضه لشخصية الملك سلمان بالحديث عن حبه لعمل الخير ورفقته للأيتام والضعفاء والمساكين، وترؤسه منذ نحو 60 عاماً لعدد من الجمعيات الخيرية واهتمامه بأعمال الخير والبر.

فيلم "قصر الحكم رمز السلطة وعلامة المجد"

يستعرض الفيلم مكانة قصر الحكم ورمزيته التاريخية والسياسية في الدولة السعودية، كما يتطرق الفيلم لأهمية القصر ودوره منذ تأسيس المملكة، ويقدم خلال الفيلم عدد من الصور والمعلومات عن المكاتب والمجالس داخل القصر ووصفاً لمحتوياته وأركانه.

فيلم (البيعة)

ويتناول فيلم (البيعة) مراسم تقديم البيعة للملك وولي العهد منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ غفر الله له ـ حيث شهدت (قاعة البيعة) في القصر مبايعة الملك المؤسس ومعظم أبنائه الملوك وأولياء العهود، كما شهد القصر بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد.

كما يعرض الفيلم التسلسل الزمني لتولي الملوك وأصحاب السمو الملكي الأمراء لدفة قيادة البلاد.

فيلم (مجلس الأمير)

وشاهد الزوار فيلم (مجلس الأمير) الذي يستعرض لقطات من استقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض للمراجعين الذين يرغبون في مقابلته شخصياً، حيث يقوم سموه بمقابلتهم في مجلسه الذي ينعقد يومياً وتوجيه معاملاتهم حسب الحاجة، حيث يولي سموه اهتماما واسعاً بطلبات وملاحظات كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء وذلك في مجلسه الخاص.

ويعتبر "مجلس الأمير" وجهة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في توصيل صوتهم إلى رأس الهرم الإداري في منطقتهم، ضمن "سياسة الباب المفتوح"، التي ينتهجها قادة هذا البلاد منذ عهد الملك المؤسس ـ غفر الله له -.

يذكر أن الزوار تعرفوا خلال جولتهم على العديد من المعلومات التاريخية التي قدمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالإضافة إلى معلومات عن القصر الذي انطلق ضمن برامج تطويرية حظي بها وسط العاصمة بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مطلع رمضان ١٤١٢هـ.

طفل يوثق مسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات