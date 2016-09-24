زوار قصر الحكم يبعثون دعواتهم لجنود الوطن

امتلأت الجدارية المخصصة لرصد مشاعر لزوار فعالية "جولة في قصر الحكم" بمناسبة اليوم الوطني الـ 86؛ بفيض من الحب والولاء لهذه البلاد وقادتها، منذ الساعات الأولى لانطلاق البرنامج الذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء السبت. ويبلغ طول الجدارية 20 مترا فيما يبلغ عرضها 2.5 مترا، يتم استبدالها يوميا لكي يسع للزوار الجدد بالكتابة عليها والتعبير عن مشاعرهم من خلالها. وعبر عدد كبير من الزوار بالدعاء لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي، حيث يقول أحد الزائرين: "اللهم احفظ الوطن وجنوده من كل شر.. وجزاكم الله عنا خيراً"، فيما بعث آخر تهانيه بقوله: "كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير.. وتنعم بأمن وأمان". وقال آخر: "ننعم الآن بالأمان ونحتفل مع أبنائنا هنا وفي كل بقاع المملكة، وأبطالنا الجنود على الثغور يحرسوننا ويدفعون الشر عنا.. فلا تنسونهم من دعائكم". ومن العبارات الجميلة التي سطرها أحد الوافدين أنه "في السعودية قد تختلف في اللهجة واللغة والجنسية ولكن من عاش تحت سماها يتفق على حبها"، وأضافت إحدى الزائرات "دام عزك يا وطن وسلمت من كل الفتن وبقيت رمزاً شامخاً على مر الزمن" فيما سجل آخر: "حفظ الله مملكتنا من كل شر.. اللهم أدم نعمة الأمن والأمان علينا".

الايادي الناعمة .. فيض من الحب والولاء للوطن

الطفولة توثق محبتها للوطن