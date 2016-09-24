أمانة الرياض تخلّد ذكرى اليوم الوطني بأعمال تطوعية وخدمية تعزز الانتماء

احتفلت أمانة منطقة الرياض عصر أمس بالذكرى السادسة والثمانين لتوحيد المملكة، وذلك من خلال برنامج تطوعي يعزز الانتماء للوطن وخدمته في أحد القطاعات الخدمية.

وشارك أمين منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان ووكيل الأمين للخدمات م. سليمان البطحي أكثر من ١٠٠ متطوع في زراعة الحدائق والمسطحات في مدينة الرياض مساهمة من أبناء الوطن خدمة وطنهم من خلال المشاركة في صيانة ودهان مواقع في عدة حدائق ومنشآت عامة.

وقال م. إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة الرياض إن هذا النهج من الأمانة ينطلق من كون الفرحة باليوم الوطني لاتكون فقط بالمشاعر، بل بالعمل المبدع، والمساهمة في بناء ونماء الوطن. وبين الهويمل أن مساهمة الشباب المتطوعين وعدد من الأهالي كان له أثر بالغ في نفوس المشاركين، حيث أبدى العديد منهم بأن هذه المشاركة تعود على المجتمع بالنفع، مهما كان هذا العمل رمزيا، فهو يعتبر عظيماً لوطن عظيم.

وأضاف أن الأمانة أتاحت للمحتفين باليوم الوطني زراعة المسطحات الخضراء والأشجار في حديقة كاملة، بعد أن جهزتها من ناحية البنية التحتية. حيث شارك متطوعون من كافة أطياف المجتمع في المساهمة في زراعة أشجار وشجيرات الحديقة ومسطحاتها الخضراء، ليضعوا بذلك بصمة مميزة. وبين مدير عام الإدارة العامة للحدائق في الأمانة، أن من بين البرامج التي نفذتها الأمانة خلال احتفالية اليوم الوطني.

أبناء الوطن يرفعون شعار الولاء والانتماء

عدد من المتطوعين تفاعلوا مع المناسبة