١٠٠٠ متسابق يحيون الوطن في ماراثون الرياض

يشارك ما يقارب من ١٠٠٠ متسابقٍ عصر أمس من داخل المملكة وخارجها، أمانة الرياض إشارة بدء فعاليات ماراثون "دراجتي"، ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني ال 86 بمدينة الرياض، الذي انطلق في طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول شمال الرياض .

وشاركت جميع الفئات العمرية في الماراثون، موشحين باللون الأخضر وصور القيادة واللوحات الاحتفائية ،حيث بلغت مسافة المارثون "حوالي 20 كيلومترًا".

وبدأت الانطلاقة من تقاطع طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول ، ثم إلى طريق الملك عبدالله، ، والعودة إلى نقطة البداية وموقع الحفل ،حيث تم تكريم المشاركين.

جهود كبيرة للعديد من الجهات