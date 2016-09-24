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بجيري الدرعية.. توشحت بالأخضر ورددت دام عزك يا وطن

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دام عزك يا وطن من أرض الدرعية التاريخية رفرفت الرايات الخضر وتوشح الزوار بساحة البجيري في يومنا الوطني السادس والثمانين بصور القيادة واللون الأخضر والأبيض وشعارات وعبارات الولاء والحب التي يكنها أبناء الوطن لحضنهم الدافئ الكبير الذي احتواهم بأمن وأمان ورغد وسلام ورفاه.

فعاليات هل العوجا من قلب التاريخ الدرعية رسمت ما يكنه أبناء وطن لقيادة وطن عظيم بناه المؤسس على العدل فتواصل بناؤه سريعاً ونما واتحد وتطور تطوراً مبهراً خلال الستة والثمانين عاماً الماضية بدعم ورعاية كريمة من ملوك المملكة.

العائلات والمقيمة شاركت يوم أمس الجمعة في فعاليات ومناشط متعددة في ساحة البجيري التي اكتظت بالزوار المعبرين عن فرحهم بذكرى توحيد الوطن، مرددين الأهازيج الوطنية ومعبرين بمشاعرهم الوطنية عن حبهم لوطنهم وقيادتهم.

وتنوعت الفعاليات بالبجيري ومنها (هل العوجا) والتي تضمنت ورشة ونشاطاً فنياً بمناسبة اليوم الوطني، ومسرحاً مفتوحاً يقدم عروضاً فنية، وعروضاً مرئية، وصناعة المنتجات اليدوية، وكذلك مهارات الرسم والتصميم والطباعة على القماش.

وشارك الفنانون والفنانات برسم لوحات تعبر عن الوطن، وتحمل صورة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -, وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، والتي جذبت أنظار واهتمام الزوار من مختلف الأعمار.

احتفال الوطن يوم أمس بالدرعية لم ينس أبطاله المرابطين على حدوده الجنوبية فسجلوا عبارات الثناء وصادق الدعوات بأن ينصرهم المولى جل وعلى وأن يثبتهم، ممتدحين في الوقت ذاته بطولتهم وشجاعتهم واستبسالهم في صد المعتدين.

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حضور كبير في ساحة البجيري

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الاحتفالات تضمنت الافتخار ببطولات جنودنا البواسل

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الأطفال شاركوا بالفرح بالعيد الوطني

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أطفالنا وحضور مميز

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حضور كبير غصت به جنبات البجيري

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من فعاليات الاحتفال يوم أمس

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