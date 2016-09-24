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وصـول تعزيـزات عسكريـة إلـى نجــران

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وصلت كتيبة المشاة 42 من لواء الامير تركي بن عبدالله الاول الى منطقة نجران، لتلتحق وتعزز تواجد القوات وتنظم الى شرف الدفاع والذود عن حدود الوطن الغالي جنبا الى جنب مع نظيراتها من الوحدات العسكرية في القوات المسلحة.

وقال ضابط ارتباط وزارة الحرس الوطني بمنطقة نجران العقيد الركن مطلق بن لافي العصيمي ان هذه القوة تتميز بخفة الحركة وتمتلك اسلحة متطورة على مستوى الشرق الاوسط، كما ان لديها القدرة على الرماية بدقة متناهية، كما انها تعد من نخبة وحدات الحرس الوطني.

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القوة تتميز بخفة الحركة وتمتلك أسلحة متطورة

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العقيد الركن مطلق العصيمي

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