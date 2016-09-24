خادم الحرمين: كل عام والوطن آمن عزيز وشعبنا الوفي يعتز بوطنه

الملك سلمان قائد مسيرة الخير والنماء

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 وذكر في تغريدة عبر حسابه في (تويتر) «كل عام والوطن آمن عزيز، ومسيرتنا للبناء والتطوير تتواصل لرفعة بلادنا ونهضتها واستقرارها، كل عام وشعبنا الوفي يعتز بوطنه ويفخر بانتمائه».

من جهة أخرى تفاعل كبير في داخل المملكة وخارجها مع اليوم الوطني السعودي.. فقد عمت البهجة أرجاء الوطن بذكرى التوحيد؛ التي يستذكرها ابناء الوطن والأمة بكل اعتزاز في وقت وصلت فيه المملكة إلى مستوى عال ومشرف من القوة والتمكين، وفي تصاعد إلى أعالي المجد. بفضل من الله، ثم بحكمة وإرادة قيادتها، التي رسخها المؤسس وسار على نهجها أبناؤه.

وتحتفل المملكة هذا العام بكل عزة وشموخ، وفي استقرار، وثقة في مستقبل مرسوم وفق منهج حكيم، مستمد قوته من الايمان بالله تعالى، ثم التمسك بالشريعة الاسلامية مصدراً للأمن والأمان والتمكين.

وتفاعل المواطنون مع المناسبة؛ مستذكرين تاريخهم المجيد، حيث شهدت مناطق المملكة العديد من البرامج الاحتفالية.. ففي العاصمة الرياض، أضاءت الأبراج باللون الأخضر، وأطلقت فعالية «جولة في قصر الحكم»، بهدف تأصيل اللحمة الوطنية، وأقيمت فعاليات احتفالية شعبية تتقدمها العرضة السعودية. وكذلك الحال في مدن المملكة.

«الرياض» واكبت المناسبة بتغطيات خاصة؛ تتضمن تقارير عن المملكة منذ التأسيس إلى هذا اليوم، وتقارير تتحدث عن مستقبل الوطن. وتغطيات للاحتفالات ونقل مشاعر المسؤولين والمواطنين.

وشاركت سفارات خادم الحرمين الشريفين في الاحتفاء بالمناسبة، وفتحت أبوابها للمهنئين، وأبرزت دور المملكة ومواقفها الريادية في العالم. كما شاركت دول الخليج والجالية السعودية في العديد من الدول العربية والصديقة الفرحة. وظهرت معالم العواصم الخليجية بالشعار السعودي وعبارات التهنئة.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث بشكل كبير.