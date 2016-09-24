مدرب الوداد: أخبرنا اللاعبين بوجود ما يسمى بالمعجزات قبل مواجهة الزمالك

ماذا قال محمد سهيل المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي للاعبي فريقه قبل مواجهة الزمالك؟ سؤال يُجيب عنه المدرب الذي يشغل منصب المدير الفني بشكل مؤقت.

الوداد يستعد لاستضافة الزمالك يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. لقاء يأتي بعد اكتساح الأبيض للفريق المغربي برباعية مقابل لاشيء في لقاء الذهاب.

وقال مدرب الوداد: "تركيزنا في التدريبات كان على الجوانب النفسية أكثر من البدنية. الجانب النفسي مهم للغاية وخصوصا بعد فترة ما بعد صدمة الرباعية".

وأضاف في تصريحات لقناة (مدى 1) المغربية "أخبرت لاعبي الوداد بوجود ما يُسمى بالمعجزات في عالم كرة القدم. بالتأكيد المباراة ليست سهلة على الإطلاق والزمالك معه أفضلية 4 أهداف".

وواصل "يوجد رغبة كبيرة لدي لاعبي الفريق للرد بشكل إيجابي في المباراة نظرا لمشوار الوداد في البطولة والذي كان رائعا بإقصاء البعبع مازيمبي وكذلك صاحب الرقم القياسي الأهلي".

وأتم متحدثا عن جماهير الوداد: "جماهير الوداد الرائعة لا تحتاج إلى أي دعوة لمساندة وحضور المباراة. يعرفون ذلك تماما".