حوار - مؤمن سليمان يتحدث عن مفاجأة غير متوقعة أمام الوداد وما قاله للاعبي الزمالك

ما الذي حدث في لقاء الذهاب بين الزمالك والوداد ولم يكن يتوقعه؟ وماذا قال للاعبي فريقه قبل لقاء العودة؟ ورأيه في تسببه في إقالة مدرب الفريق المغربي ومارتن يول؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لقاء يأتي بعد الانتصار برباعية مقابل لاشيء للزمالك في ملعب برج العرب. انتصار قرب كتيبة مؤمن سليمان بشدة من المباراة النهائية.

وأجرى موقع (المنتخب) المغربي التابع لصحيفة المنتخب المغربية الشهيرة حديثا مطولا مع مؤمن سليمان مدرب الزمالك قبل اللقاء المرتقب.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في حوار مؤمن سليمان مع الصحيفة المغربية..

نصائحه إلى لاعبي الزمالك

"أبدا لا يجب أن نغتر بالفوز الكبير الذي حققناه بمصر، لم نتأهل بعد للنهائي وأمامنا مباراة ثانية أمام الوداد الذي سيسعى جاهدا لرد الاعتبار لنفسه ولجماهيره".

" نحن نحترم الوداد بتاريخه الكبير وسنحاول جاهدين تقديم مباراة في المستوى بالرباط كما كان عليه الحال بملعب برج العرب".

"وجهت نصائحي للاعبي الزمالك بضرورة عدم الغرور فنحن لم نثبت أقدامنا بعدنا في المباراة النهائية ".

"الحمد لله كل الأمور تسير بشكل إيجابي، نتدرب بشكل عادي حتى ولو أن أرضية ملعب الفتح صلبة بعض الشيء، لكن هذا ليس عائقا كبيرا".

مفاجأة لم يكن يتوقعها

"تحضيراتنا تسير وفق النهج الذي نريده ونتمنى بأن نرسخ قوتنا مجددا بتحقيق انتصار جديد في أول زيارة لي للمغرب ".

"الوداد يتوفر على مكامن قوة في خطوطه، اطلعت عليها من خلال متابعتي لبعض مباريات الفريق ،صراحة تفاجأت عندما تلقت شباكه لرباعية في مصر، كل هذا لا يعني ضعف الوداد الذي يبقى فريقا كبيرا وبامكانه العودة في النتيجة".

"عندما تابعت بعض مباريات الوداد البيضاوي كنت قد رفضت إطلاع لاعبي الزمالك، بعدما وقفت على قوة الفريق، شخصيا أعتبر الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق ذهابا في خانة الاستثناء ليس إلا".

تسببه في إقالة مارتن يول ومدرب الوداد

"الهزيمة وبنتيجة كبيرة دائما ما تغضب الجماهير وهذا يحدث في كل أندية العالم وليس الوداد البيضاوي فقط، هذا هو حال كرة القدم ولن يتغير إلى الأبد".

"وبخصوص إقالة جون كوشاك وقبله مارتن يول ،فهذا يتوقف على مسؤولي الأهلي والوداد ولا دخل لي في كل هذا".

رسالة للجماهير

"أتمنى صراحة أن تمر المباراة أمام الوداد البيضاوي في أجواء تسودها الروح الرياضية، طوينا صفحة الذهاب ونتطلع لإياب نكرس من خلاله التفوق الذي حققناه بالأراضي المصرية".

"أتمنى صراحة أن نقدم أداءً كرويا يرضي الجمهور الذي سيحضر للملعب إن شاء الله".

طالع أيضا

الزمالك لـ في الجول: لا نتذكر نهائيا الانتصار الرباعي ضد الوداد.. هدفنا الفوز