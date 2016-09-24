تحليل في الجول - أيمن يونس يضع خطة قتل الزمالك للوداد.. ' لا لحفني وشيكابالا '

"هي ليست نزهة في المغرب ولا يجب الاستهانة بالوداد بالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب، قد يحدث ما لا يحمد عقباه إذا تسرب الاستهتار أو التعالي".. هكذا بدأ أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق حديثه مع FilGoal.com.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لقاء يأتي بعد الانتصار برباعية مقابل لاشيء للزمالك في ملعب برج العرب. انتصار قرب كتيبة مؤمن سليمان بشدة من المباراة النهائية.

وتحدث أيمن يونس لـFilGoal.com قائلا: "المباراة صعبة للغاية والاستهانة بها مرفوضة. أي نوع من الاستهتار أو التعالي سيسبب المشاكل للزمالك. الكرة ما زالت في الملعب".

وأضاف "هنا تأتي مسؤولية مؤمن سليمان عن طريق الإعداد النفسي للاعبين والتأكيد ان التأهل للنهائي لم يتم حسمه حتى الآن".

الخطة المناسبة

"من الأفضل عدم اعتماد مؤمن سليمان على الثنائي حفني و"شيكابالا"، مع تولي إسلام جمال الجبهة اليسري"..هنا يشرح يونس الأسباب.

ويوضح "أرى أن إسلام جمال يشارك في الجبهة اليسرى وفي الدفاع علي جبر وأحمد دويدار، وفي الناحية اليمنى أحمد توفيق والثلاثي المعتاد في الوسط طارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف".

وتابع "إسلام جمال صاحب قدرات دفاعية أقوى من رمزي خالد وسيقتل جبهة الوداد اليمنى لما يملكه من مقومات دفاعية كبيرة والتزامه بتعليمات الجهاز الفني، إما التحولات الهجومية في هذه الجبهة يتحملها معروف يوسف".

وواصل "منطقة الخطر للزمالك هي المنطقة تحت رأس الحربة، الأفضل أن يقودها مصطفى فتحي وستانلي، وليس أيمن حفني وشيكابالا. المباراة تحتاج إلى سرعات كبيرة وأفضل من يفعل ذلك هو الثنائي فتحي وستانلي".

وأردف "في مباراة الذهاب كنا نحتاج إلى حفني وشيكابالا، والآن دور الثنائي الآخر وأمامهم بالطبع باسم مرسي".

طريقة اللعب

ويرى يونس أن أفضل طريقة للعب أمام الوداد هي الدفاع المتقدم من خارج منطقة الجزاء، والتركيز على تسجيل هدف لقتل أي فرصة تُحيي آمال الفريق المغربي.

وفسر: " التحفظ الدفاعي مطلوب ولكن دفاع متقدم من خارج منطقة الجزاء، أي دفاع داخل منطقة الجزاء سيسبب الضغط على الزمالك".

وأكمل أيمن يونس حديثه مع FilGoal.com قائلا: " إن نجح الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الشوط الأول المهمة ستكون سهلة للغاية، والأفضل أن يعمل الجهاز الفني على الهجمات المرتدة والتسجيل".

"سرعة ستانلي ومصطفى فتحي ستصنع الفارق في الهجمات المرتدة".

رسالة لمؤمن سليمان

وأتم يونس حديثه موجها رسالة إلى مؤمن سليمان قائلا: "قل للاعبيك أن المباراة لن تنتهي إلا بصافرة الحكم، وتهيئة اللاعبين من أجل الحفاظ على تركيزهم داخل المستطيل الأخضر مطلوب".