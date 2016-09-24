حلم السادسة.. 3 أمنيات للزمالك أمام الوداد

3 خطوات متبقية أمام الزمالك من أجل تحقيق حلم النجمة السادسة. خطوة إياب نصف النهائي ثم النهائي. وأمام الوداد يأمل الفريق بتحقيق 3 أمنيات.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم السبت في تمام العاشرة مساءً في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الذهاب اكتسح الزمالك ضيفه الوداد برباعية مقابل لاشيء. رباعية عن طريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي كتبت اقتراب القلعة البيضاء من مقعد النهائي.

بالتأكيد أمنية التأهل إلى النهائي تأتي في المقام الأول والأساسي بالنسبة للزمالك وجماهيره ولكن يوجد أيضا 3 أمنيات يتمنى الفريق تحقيقها من مواجهة الوداد.

ويستعرض FilGoal.com الثلاث أمنيات التي تشغل عقل جماهير الزمالك وبالتأكيد جهازه الفني.

(1) تفادي الخسارة

مع الأمنية الأساسية وهي التأهل إلى نهائي المسابقة، يأمل جمهور الزمالك وجهازه الفني في تفادي الهزيمة أمام الوداد.

وبالتحديد هزيمة بفارق أكثر من هدفين. هي هزيمة لن تؤثر على تأهل الزمالك إلى النهائي ولكنها بالتأكيد ستؤثر نفسيا على اللاعبين والجماهير وكذلك على المنافس الذي سيضرب موعدا مع الفريق في النهائي.

المعنويات ستتأثر بالتأكيد في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدفين. معنويات ستزيد لدى المنافس سواء زيسكو يونايتد أو صن داونز.

وهو ما يتمناه الزمالك ألا يحدث. تحقيق الانتصار أمام الوداد سيكون بمثابة ضربة رائعة لمعنويات الفريق، ضربة تؤثر بالإيجاب على روح وثقة لاعبي وجماهير الزمالك. ويصبح الجميع جاهزا نفسيا ومعنويا للنهائي.

(2) الإيقافات

شبح الإيقاف عن المباراة النهائية يُهدد أيمن حفني في حالة تلقياه بطاقة صفراء أمام الوداد.

بالتأكيد أخر ما يتمناه جهاز الزمالك بقيادة مؤمن سليمان وكذلك جماهير الفريق، هو افتقاد حفني في النهائي.

ومن هنا عندما تحدث أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق مع FilGoal.com رأى أن "الأفضل عدم البدء بأيمن حفني". (طالع التفاصيل)

تفادي حصول حفني على بطاقة صفراء أخرى إلى جانب تفادي تعرض أي لاعب في صفوف الفريق للطرد أمام الوداد + التأهل = السيناريو الأنسب للزمالك نظرا لقلة العناصر في قائمة الزمالك الإفريقية.

(3) بلا إصابات

17 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى. هنا نتحدث عن قائمة الزمالك.

قائمة لا تحتمل بأي شكل من الأشكال أي نقص جديد في صفوفها.

وهذا ما يتمناه جماهير الزمالك والجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان.

وبالتحديد في خط الدفاع فلا يتحمل أو يتمنى الزمالك إصابة أي لاعب في الخط الخلفي للفريق.

أحمد توفيق وأحمد دويدار وعلي جبر وإسلام جمال ورمزي خالد. هما فقط العناصر المتوفرة في دفاع الزمالك.

الخروج بدون أي إصابات وإيقافات + تحقيق الانتصار أمام الوداد أو تفادي الهزيمة = يوم سعيد لجماهير الزمالك.

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