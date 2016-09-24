برشلونة يؤكد دعمه لنيمار

(إفي): أعربت إدارة نادي برشلونة الإسباني عن "عدم ارتياحها" لقرار المحكمة الوطنية الإسبانية بقبول طعن النيابة ومطالبة القاضي خوسيه دي لا ماتا بإعادة فتح قضية الفساد المتورط فيها اللاعب البرازيلي نيمار، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستظهر براءتها وبراءة اللاعب.

وترى المحكمة أن هناك أدلة كافية لإدانة كل من المهاجم البرازيلي ووالده ورئيس البلاوجرانا السابق، ساندرو روسيل، ونادي سانتوس البرازيلي (النادي الذي انتقل منه نيمار) بتهمة الاحتيال على الصندوق البرازيلي للاستثمارات (DIS) الذي كان يملك 40% من الحقوق الرياضية لنيمار، فيما يخص قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وأكد النادي الكتالوني في بيان له "قرر القاضي، الذي أصدر قرارا من قبل بغلق القضية تماما، إعادة فتح القضية من جديد. وفي هذا الصدد، يؤكد نادي برشلونة أنه سيظل على موقفه الواضح طول المحاكمة وسيظهر براءة جميع من هم قيد التحقيق".

وألغت المحكمة هكذا قرار حفظ القضية الذي كان قد اتخذه دي لا ماتا في يوليو الماضي وأمرته بإعادة فتح القضية.

وبقرارها هذا تكون المحكمة قد قبلت الطعن المقدم من قبل النيابة الإسبانية في قرار دي لا ماتا بحفظ القضية، بعدما اعتبر أنه على الرغم من أن الدعوى المرفوعة من قبل الصندوق البرازيلي يمكن أن يكون لها صدى "رياضي وأخلاقي وانضباطي"، فإنها لا تصلح لرفع دعوى قضائية.

ويقول الصندوق البرازيلي إنه لم يحصل على مستحقاته المالية من صفقة انتقال اللاعب من نادي سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013.

ومن جانبها اعتبرت النيابة لدى تقديمها الطعن أن عملية فساد تحيط بصفقة انضمام نيمار للبرسا، نظرا لأن برشلونة دفع مبلغ 40 مليون يورو كمقدم لنيمار لضمان التعاقد معه، في حين أعلن أن سعره الحقيقي هو 17.1 مليون فقط كما ورد بالعقد، ما أحدث تغييرات في سوق الانتقالات خاصة وأن ريال مدريد كان يعرض 36 مليون يورو لضم اللاعب.