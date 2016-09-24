بورتو يعود للمزاحمة على صدارة الدوري البرتغالي بتخطي بوافيشتا

(إفي): أضاف فريق بورتو النقطة رقم 13 لرصيده ليزاحم بنفيكا على صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على ضيفه بوافيشتا (3-1) اليوم الجمعة على ملعب "الدراجاو" في مستهل منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

افتتح الضيوف التسجيل مبكرا عن طريق قلب دفاعه نونو هنريكي (ق5)، ثم سجل الهاجم الشاب أندريه سيلفا هدفين لبورتو (ق19) يعادل به النتيجة، و(ق40) من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض، فيما أضاف البرازيلي أليكس تيليس الهدف الثالث للتنانين (ق86).

وتجمد رصيد بوافيشتا بعد هذه الخسارة عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا.

وعلى جانب آخر، يستضيف فريق سبورتنج لشبونة، الذي ينافس على الصدارة كذلك (12 نقطة) فريق إشتوريل مساء اليوم ضمن منافسات نفس الجولة.

بينما تستكتمل المباريات على مدار الأيام الثلاثة القادمة، حيث تقام غدا السبت ثلاث مباريات، أهمها خروج بنفيكا لملاقاة تشافيس واستضافة براجا لفيتوريا سيتوبال، وثلاثة أخرى بعد غد الأحد، أهمها استضافة باسوش دي فيريرا لفريق ريو أفي، وتختتم الجولة يوم الإثنين بلقاء بيلينينسش مع أروكا.