بالفيديو - دورتموند يستعد لريال مدريد بثلاثية في فرايبورج

(إفي): ارتقى بروسيا دورتموند لوصافة البوندزليجا مؤقتا بعدما واصل مسلسل انتصاراته بالفوز على ضيفه فرايبورج، الصاعد حديثا، بنتيجة (3-1) مساء الجمعة على ملعب "سيجنال إدونا بارك" في مستهل الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى "أسود الفستفاليا" الشوط الأول متقدما في النتيجة بهدف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، ضاعف البولندي ووكاش بيشتشيك النتيجة بعد بداية الشوط الثاني بثمان دقائق، قبل أن يقلص ماكسميليان فيليب النتيجة للضيوف بعدها بسبع دقائق.

وقتل البرتغالي رافاييل جيريرو المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وافتتح المهاجم الأسمر باب التسجيل بعدما حول تسديدة الفرنسي عثمان ديمبيلي من داخل المنطقة إلى الشباك ليرفع رصيده من الأهداف لخمسة ويواصل مطاردة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.

وعزز بيشتشيك تقدم أصحاب الأرض بعدما استغل كرة مرتدة من دفاع فرايبورج داخل المنطقة ليسددها مباشرة في الشباك.

وأحيا ماكسيمليان فيليب آمال الضيوف في العودة للقاء مستغلا تمريرة بينية رائعة من جانيك هيبرير ليتوغل على إثرها داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة قوية على يمين السويسري رومان بوركي.

إلا أن هذه الآمال تبخرت بالهدف الثالث الذي جاء بعد سلسلة من التمريرات الرائعة بين لاعبي بروسيا لتنتهي عند جيريرو داخل المنطقة الذي لم يتوان عن تسديد الكرة داخل الشباك.

ويأتي هذا الانتصار ليعطي دفعة معنوية قوية لرجال المدرب توماس توخل قبل مواجهتهم المرتقبة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل والتي سيستقبلوا فيها ريال مدريد من أجل زعامة المجموعة السادسة التي تضم أيضا سبورتنج لشبونة البرتغالي وليجيا وارسو البولندي.

ويمتلك الفريقان 3 نقاط في جعبتهما إلا أن الفريق الألماني يحتل الصدارة بأفضلية الأهداف.

وبهذه النتيجة يرتقي دورتموند للمركز الثاني مؤقتا بعدما رفع رصيده لـ12 نقطة ويأتي خلف بايرن ميونيخ، الذي سيحل ضيفا على هامبورج غدا السبت، بفارق هدف فقط، وأمام كولن الثالث (10 نقاط) والذي سيستضيف لايبزيج بعد غدا الأحد.

بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 6 نقاط ويأتي تاسعا بشكل مؤقت لحين انتهاء جميع مباريات الجولة.

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