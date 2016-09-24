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بالفيديو – سان جيرمان يخسر مجددا في الدوري الفرنسي أمام تولوز

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بالفيديو – سان جيرمان يخسر مجددا في الدوري الفرنسي أمام تولوز بالفيديو – سان جيرمان يخسر مجددا في الدوري الفرنسي أمام تولوز

(إفي): فجر تولوز مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أسقط باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة مساء الجمعة على ملعب "تولوز البلدي" في مستهل الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

وبعد أن خرج الفريقان بشباك نظيفة في الشوط الأول، تقدم أصحاب الأرض في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بأقدام جان بوديجير من ركلة جزاء وهي نفس اللعبة التي شهدت إقصاء الإيفواري سيرجي أورييه بالبطاقة الصفراء الثانية.

وتضاعفت محنة الفريق الباريسي بالهدف الثاني عبر جيمي دورماز في الدقيقة 79 إثر خطأ فادح من تياجو موتا في إرجاع الكرة لحارسه لينطلق على إثرها دورماز داخل المنطقة ويلعب الكرة من تحت قدم ألفونس أريولا.

ويعد هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه تولوز على حساب حامل لقب الدوري الفرنسي في آخر أربعة مواسم بالمسابقة منذ (2008-09) عندما فاز في مباراة الدور الثاني برباعية مقابل واحد على نفس الملعب.

وبهذه النتيجة يواصل الفريق الباريسي نتائجه الباهتة منذ بداية الموسم مع المدرب الإسباني أوناي إيمري ويتكبد هزيمته الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

في المقابل، ساهم الفوز في ارتقاء تولوز للمركر الثاني بعدما ارتفع رصيده لـ14 نقطة خلف المتصدر نيس، صاحب نفس الرصيد والذي سيحل ضيفا على نانسي بعد غد الأحد.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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